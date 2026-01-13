Medellín se renueva; fichajes, salidas y rumores para la temporada 2026

Deportivo Independiente Medellín quiere sacudirse de la sequía de títulos y en la temporada 2026 aspirará a volver a celebrar en el Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta que no conquista un campeonato desde que logró la Copa Colombia en el 2020.

Después de ratificar a Alejandro Restrepocomo director técnico, el equipo antioqueño armó una importante y competitiva nómina con la que, además, tratará de ser protagonista en la Copa Conmebol Libertadores.

Lea también Oficial: El Medellín presentó a su nuevo delantero

Hasta este martes 13 de enero, Deportivo Independiente Medellín ha confirmado a siete refuerzos y nueve salidas.

Refuerzos de Medellín para 2026

Del listado de refuerzos se destacan los nombres de Didier Moreno, Enzo Larrosa y Salvador Ichazo.

Larrosa llega a Medellín, luego de brillar en Boston River y Montevideo City Torque. El atacante charrúa compartirá en el frente de ataque con Francisco Fydriszewski.

Por otro lado, Didier Moreno decidió no renovar su contrato en Junior de Barranquilla, por lo que aceptó la oferta de Medellín.

De igual manera, Salvador Ichazo asume la responsabilidad de reemplazar en el arco a Washington Aguerre.

Enzo Larrosa

Didier Moreno

John Edwin Montaño

Salvador Ichazo

Yony González

Juan Manuel Viveros

Marlon Balanta

Bajas de Medellín 2026

Lea también Medellín barrió la casa: ocho salidas confirmadas para la temporada 2026

En cuanto a las bajas, Medellín permitió la salida de nueve jugadores, entre los que se destacan Washington Aguerre, Jaime Alvarado, Luis Sandoval, Jarlan Barrera y Brayan León.

También resalta la baja de Juan Arizala, quien fue transferido al Udinese de Italia.

Juan Arizala

Washington Aguerre

Yeferson Rodallega

Ménder García

Fáiner Torijano

Jaime Alvarado

Luis Sandoval

Jarlan Barrera

Brayan León

Malcom Palacios

Rumores de Medellín

A pocos días para iniciar la competencia de la Liga BetPlay, Deportivo Independiente Medellín incorporaría a Daniel Cataño como refuerzo para el 2026.