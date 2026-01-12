Oficial: El Medellín presentó a su nuevo delantero

Independiente Medellín continúa moviéndose con decisión en el mercado de fichajes de cara a una temporada que será clave en sus aspiraciones deportivas. Con objetivos claros tanto a nivel local como internacional, el club paisa sigue ajustando su plantilla para competir al más alto nivel.

En ese contexto, el poderoso confirmó la llegada de un nuevo delantero extranjero, una apuesta pensada no solo para el presente inmediato, sino también como parte de un proyecto a mediano plazo que busca mayor contundencia ofensiva.

Larrosa, un goleador en ascenso desde Uruguay

Enzo Larrosa llega a Independiente Medellín procedente de Cerro Largo de Uruguay, donde tuvo un semestre destacado al marcar nueve goles y consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del equipo. Su rendimiento lo posicionó como uno de los delanteros revelación del fútbol uruguayo en 2025.

El atacante, nacido el 21 de abril de 2001, es zurdo y se caracteriza por su movilidad, capacidad para atacar los espacios y olfato goleador. Cualidades que llamaron la atención del cuerpo técnico del DIM, que buscaba fortalecer una zona ofensiva que será clave en una temporada cargada de retos.









Un refuerzo pensando en Liga y Libertadores

Larrosa se vincula al Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra y posibilidad de extender su contrato por tres temporadas adicionales. Una fórmula que le permite al club evaluar su adaptación y rendimiento en el exigente fútbol colombiano.

La llegada del uruguayo responde a la planificación deportiva del DIM para 2026, año en el que afrontará la Liga BetPlay y la fase previa de la Copa Libertadores. Tras quedarse a las puertas del título en 2025, el club apostó por renovar su estructura y sumar piezas que aumenten la competencia interna y la efectividad en ataque.

Con la incorporación de Enzo Larrosa, Independiente Medellín da un paso más en la conformación de un plantel competitivo y con proyección. El delantero uruguayo llega con números que ilusionan y con el reto de confirmar su crecimiento en un nuevo contexto.

El poderoso apuesta por juventud, gol y ambición para un 2026 que promete ser exigente. Ahora, el desafío será que Larrosa se adapte rápidamente y se convierta en una pieza clave en la búsqueda de títulos que la hinchada espera.