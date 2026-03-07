"Mi solidaridad con Gamero": Arriero respalda al técnico del Deportivo Cali

El técnico del Deportivo Cali, Alberto Gamero, tuvo que salir escoltado luego de la derrota que vivió a manos del Once Caldas. Los ánimos bastante tensos quedaron evidenciados por cuenta del técnico Hernán Darío Herrera, quien se mostró bastante molesto por la forma en la que se le irrespetó a su parecer, al afamado entrenador.

Cali pasó de celebrar un gol, que fue bien invalidado por fuera de lugar, a caer 0-2 y terminar el partido con dos jugadores menos; sin embargo este partido se suma a la actualidad deportiva con la que el equipo azucarero viene acarreando, el balance no es bueno para Alberto Gamero.

Arriero defiende a Gamero: "un poquito más de respeto porque nosotros hemos luchado mucho por el fútbol colombiano"

En rueda de prensa Hernán Darío Herrera comenzó su intervención: "Mi Solidad con Gamero, el ha ganado mucho en Colombia para que lo maltraten hoy, no se lo merece, la verdad no se lo merece por todo lo que ha hecho por nosotros, por el fútbol colombiano y salir así como si fuera una persona de cualquiera, no creo que no, yo creo que no".

Ofuscado, el técnico del Once Caldas respaldó a su colega del Deportivo Cali: "Nosotros nos merecemos un poquito más de respeto porque nosotros hemos luchado mucho por el fútbol colombiano. Hemos hecho cosas muy buenas también. No todo es malo. Él ha ganado mucho, ¿cierto? que ha ganado mucho. Y para mí es uno de los entrenadores más capaces que tenemos en Colombia. Entonces mi solidaridad con Gamero".

Análisis del partido que ganó Once Caldas contra en Deportivo Cali en Palmaseca

Once Caldas supo contrarrestar al Cali, supieron golear en los momentos justos: "Lo del partido, nosotros en la semana lo planificamos. sabíamos que Cali es un gran equipo. Cali, yo creo que no se merece estar donde está. Tiene muy buenos jugadores. Desafortunadamente para el Cali hoy encontraron un Once Caldas bien parado, bien parado, jugando bien, haciendo bien las cosas como la viene haciendo".

Hernán Darío festeja el liderato parcial en la tabla de la Liga: "Creo que todo Colombia habla muy bien del Once, entonces eso le da un ánimo de seguir adelante, seguir trabajando, seguir luchando con este equipo".

Por último dejó en claro que los 19 puntos los catapultan como candidato a meterse al grupo de los ocho: "No es que no quisimos hacer más goles, no, creo que el Cali entró un central más para defender el resultado, el 2-0. Y nosotros, la verdad el equipo se sentía cansado, hicimos las variantes para ver si atacábamos más que lo hicimos y tuvimos varias opciones de gol, pero uno se va contento, se va contento con el triunfo".