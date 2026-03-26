¿Cuánto dinero le pagará Vélez a Millonarios por Álvaro Montero?

El futuro de Álvaro Montero parece estar definido, y todo indica que continuará su carrera en el fútbol argentino. Vélez Sarsfield tomó la decisión de ejecutar su compra, lo que le representará un ingreso económico para Millonarios FC.

Un millón de dólares, lo que pagará Vélez a Millonarios por Montero

La cifra que pagará el equipo de Liniers será de un millón de dólares, monto que se ajusta a las condiciones previamente establecidas entre ambas instituciones cuando se concretó el préstamo del guardameta en 2025.

Inicialmente, la opción de compra estaba fijada en 1.4 millones de dólares, pero Vélez ya había desembolsado 400 mil dólares por la cesión del jugador, dinero que será descontado del valor total de la transferencia.

De esta manera, el acuerdo económico termina siendo favorable para ambas partes: Vélez asegura la continuidad de un arquero que ha respondido en el campo, mientras que Millonarios recibe una suma significativa.

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Se espera que en los próximos días se haga efectivo el pago restante, lo que permitirá oficializar la vinculación definitiva de Montero con el conjunto argentino, donde ya ha comenzado a consolidarse.

Balance de Montero en Vélez Sarsfield

Desde su llegada a Vélez en 2025, el portero colombiano ha disputado 13 partidos, en los que ha recibido siete goles y ha logrado mantener su arco en cero en seis oportunidades, cifras que respaldan su rendimiento.

A sus 30 años, Montero atraviesa un momento importante en su carrera, y su continuidad en el fútbol internacional también lo mantiene en el radar de la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El paso de Montero por Millonarios

Cabe recordar que el guardameta guajiro tuvo un paso destacado por Millonarios entre 2022 y 2025, periodo en el que se consolidó como titular y consiguió tres títulos con el equipo capitalino.

Así, con esta operación, se cierra un ciclo para Montero en el fútbol colombiano y se abre uno nuevo en Argentina, donde buscará seguir creciendo y mantenerse como uno de los arqueros más confiables del continente.