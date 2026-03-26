Millonarios anunció los precios de abonos para la Copa Sudamericana

Millonarios puso en marcha la venta de abonos para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, certamen al que accedió tras dejar en el camino a Atlético Nacional en la fase preliminar.

El club azul presentó oficialmente el plan denominado “La Casa del Embajador”, con el que busca asegurar una alta asistencia en El Campín para los tres partidos como local.

El abono incluye exclusivamente los tres compromisos de la fase de grupos, en los que el equipo azul se medirá ante Sao Paulo de Brasil, Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile. No están contemplados encuentros de fases posteriores ni otros torneos, por lo que se trata de un paquete específico para esta instancia internacional.

Precios de abonos de Millonarios para Copa Sudamericana

Tribuna Popular: $175.000 (antiguo) / $175.000 (nuevo)

Oriental General Baja Norte: $202.000 / $253.224

Oriental General Baja Sur: $202.000 / $253.224

Oriental Central Alta: $376.000 / $471.517

Oriental Central Baja: $280.000 / $349.272

Oriental Alta Norte: $290.000 / $362.369

Oriental Alta Sur: $290.000 / $362.369

Oriental Preferencial Alta Norte: $290.000 / $362.369

Oriental Preferencial Alta Sur: $290.000 / $362.369

Occidental General Norte: $376.000 / $471.517

Occidental General Sur: $376.000 / $471.517

Occidental Central Baja: $522.000 / $654.887

Occidental Central Alta: $522.000 / $654.887

Occidental Preferencial Alta Norte: $477.000 / $598.129

Occidental Preferencial Alta Sur: $477.000 / $598.129

Millonarios: fechas para comprar abonos de Sudamericana

Uno de los puntos clave del anuncio es la prioridad para los abonados antiguos de la Liga BetPlay 2026-I, quienes podrán renovar su lugar conservando ubicación y silla. Este beneficio estará disponible desde el miércoles 25 de marzo hasta el jueves 9 de abril a medio día.

En cuanto a logística, el club informó que aquellos abonados que se vean afectados por la ubicación de cámaras de transmisión de Conmebol serán reubicados dentro de la misma localidad, garantizando así una experiencia adecuada en el estadio.

Tras el cierre del periodo de renovación, los abonos que no sean renovados se liberarán para el público general. En ese momento, aunque se mantendrán los precios para antiguos abonados, no se garantizará la misma ubicación en el escenario deportivo.

¿Cómo comprar abono de Millonarios para Copa Sudamericana?

El proceso de compra se realizará de manera digital, ya que los abonados recibirán en su correo electrónico un enlace para reservar sus sillas a través de la plataforma oficial. Posteriormente, el pago se verá reflejado en el sistema Quentro, utilizado para la gestión de entradas.

Finalmente, el club confirmó que la venta general de abonos estará disponible hasta el día del primer partido como local, programado para el 15 de abril frente a Boston River. De esta forma, Millonarios se alista no solo en lo deportivo, sino también en lo organizativo, para afrontar una fase de grupos en la que buscará ser protagonista a nivel continental.