Millonarios confirmó nueva salida: defensor fichó por el Botafogo de Brasil





Millonariossigue moviendo elmercado de fichajesde cara a la temporada 2026. En silencio y sin mayores anuncios previos, el conjunto capitalino concretó la salida de uno de sus jugadores juveniles rumbo al Botafogo de Brasil.

La decisión tomó forma mientras el elenco embajador disputaba el juego amistoso ante River Plate. La dirigencia cerró un acuerdo que permitirá al joven defensor Jhoan Hernández emigrar al fútbol brasileño bajo la modalidad de préstamo por un año, con opción de compra.

Hernández, de apenas 19 años, es uno de los futbolistas formados en la cantera azul que alcanzó a sumar minutos con el plantel profesional. En total, registró 22 partidos oficiales, una cifra que refleja oportunidades reales, pero también una competencia interna cada vez más exigente.

Desde el entorno del equipo se manejó el tema con prudencia. La idea no era cortar el proceso del jugador, sino permitirle crecer en un contexto diferente. El fútbol brasileño, conocido por su intensidad y exigencia física, aparece como un escenario ideal para evaluar su evolución.

En Botafogo, inicialmente, integrará el equipo sub-20, aunque no se descarta que pueda ser promovido al grupo principal si su rendimiento responde a las expectativas. El cuadro carioca, inmerso en un proceso de renovación, ha apostado por perfiles jóvenes que puedan adaptarse rápidamente a su modelo de juego.

Para Hernández, la idea es encajar por su velocidad, despliegue y capacidad para proyectarse en ataque. No es casualidad que desde Brasil se hable de una “apuesta a mediano plazo”, una fórmula que ya le ha dado resultados al club en temporadas recientes.

La salida de Hernández también se explica desde su recorrido reciente. Una lesión en el pie frenó su progreso en un momento clave, justo cuando buscaba consolidarse como alternativa real en la banda izquierda. Aunque logró recuperarse, el ritmo competitivo y la llegada de otros jugadores redujeron su margen de acción.

Desde Millonarios, el movimiento representa un ajuste más dentro de una reestructuración pensada para afrontar un calendario exigente. Liga BetPlay, Copa BetPlay y Sudamericana obligan a contar con futbolistas en plenitud y con experiencia.

Mientras tanto, Jhoan Hernández asume el reto con ilusión. Llegar a Brasil no es un paso menor para un futbolista colombiano en formación. La competencia interna, la presión de la hinchada y la visibilidad continental convierten cada partido en una prueba constante.