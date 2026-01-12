[Video] Diego Novoa tapó penalti en Millonarios vs River Plate

Diego Novoa fue uno de los protagonistas del amistoso entre Millonarios y River Plate disputado este domingo 11 de enero, al atajar un penalti que evitó una derrota más amplia del equipo azul en Montevideo.

El compromiso hizo parte de la Serie Río de La Plata, certamen de carácter amistoso, y se jugó en el estadio Gran Parque Central, donde el conjunto argentino se impuso 1-0.

El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo por intermedio de Gonzalo ‘Cachete’ Montiel, quien convirtió desde el punto penal y puso en ventaja a River Plate.

Más allá del resultado, Millonarios tuvo en Diego Novoa a su mejor hombre en cancha, en un partido en el que el equipo aún no logra engranar en lo colectivo.

El arquero bogotano de 36 años sostuvo al cuadro Embajador en varios pasajes del juego y se destacó especialmente tras la anotación del campeón del mundo.

Luego del gol de Montiel, River volvió a contar con una pena máxima, situación que pudo haber sentenciado el compromiso a favor del conjunto argentino.

En esta ocasión, el encargado de ejecutar fue Agustín Ruberto, quien remató abajo y al centro del arco, pero Novoa reaccionó a tiempo y atajó el disparo con los pies.

Millonarios: video del penalti que tapó Diego Novoa a River

La intervención del guardameta evitó que la diferencia fuera mayor y reafirmó su buen momento individual, en un Millonarios que además no contó con Radamel Falcao García, el refuerzo estelar para esta temporada.

Competencia de Diego Novoa y próximo partido de Millonarios

Durante el primer semestre de 2026, Diego Novoa competirá por el puesto de titular con Guillermo de Amores, mientras que el próximo reto de Millonarios será ante Boca Juniors, el miércoles 14 de enero, en el estadio La Bombonera.