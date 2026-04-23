Millonarios, cerca de igualar esta pésima estadística: al borde de la eliminación

Millonarios no tiene margen de error en la Liga BetPlay, pues este jueves se juega la chance de seguir con vida hasta la última jornada o, quedar eliminado de la disputa en la fase de playoffs. Los resultados no los han acompañado en el tiempo reciente, a nivel local, pues acumulan una seguidilla de partidos sin sumar de a tres.

La situación es tan compleja que ya se cumplió más de un mes del triunfo más reciente en Liga BetPlay, el cual fue ante Once Caldas en Manizales. El inicio de la era de Fabián Bustos auguraba algo mejor, pues los primeros partidos no solo le otorgaron el cupo a fase de grupos de Sudamericana, sino que remontaron en la clasificación y se metieron en los 8 clasificados.

Sin embargo, el empate vs. Fortaleza, la caída vs. Jaguares y América de Cali los dejó sin depender de lo que hagan en el terreno de juego para clasificar. Ahora, solo hay una opción: ganar los dos partidos que le restan y esperar resultados.

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Y es que Millonarios se enfrenta a la cruel estadística, que lo tiene al borde de una nueva eliminación en la Liga BetPlay. Desde el 2020, no queda eliminado en dos torneos consecutivos.

Millonarios, al borde de su segunda eliminación consecutiva

Millonarios no clasificó a los cuadrangulares del segundo semestre del 2019 y en el campeonato del 2020, se quedó sin clasificar. Ahora, los embajadores están al frente de una situación similar. Hay que recordar que en la Liga BetPlay 2025-I no clasificaron a los cuadrangulares, donde tuvo a David González y Hernán Torres como sus entrenadores.

¿Qué le resta a Millonarios en la Liga BetPlay?

Millonarios enfrentará al Deportes Tolima, este jueves 23 de abril, en el estadio El Campín. Posteriormente, visitará a Alianza en Valledupar, para cerrar su participación en el todos contra todos.