Millonarios sigue con la barrida: se preparan dos salidas más

Luego de su pretemporada por el sur del continente, Millonarios comienza a preparar lo que será su primera presentación en la liga colombiana en el 2026, razón por la que todavía se sigue activo en el mercado de fichajes y estaría buscando la llegada y salida de varios jugadores.

Aunque se rumora que Millonarios estaría muy cerca de contratar a un defensa central, se pudo conocer que el conjunto azul sigue en su tarea de liberar cupos para el torneo, es por eso por lo que estaría preparando el anuncio de dos nuevas bajas para lo que será su debut contra el Atlético Bucaramanga.

Próximas salidas en Millonarios para el 2026

Según pudo conocer Deportes RCN, Millonarios sigue trabajando en la desvinculación de Nicolás Giraldo y de Santiago Giordana, quienes no han trabajado con el equipo en la pretemporada y tampoco serán tenidos en cuenta por Hernán Torres para el inicio de la competencia.

En el caso de Nicolás Giraldo, Millonarios sigue en conversaciones con el entorno del jugador para poder llegar a un acuerdo y rescindir su contrato. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido y el lateral sigue trabajando en la sede deportiva del club y entrenando por separado de la plantilla profesional.

Por su parte, Santiago Giordana tendría altas posibilidades de salir del club en condición de préstamo, esto tras el interés de varios equipos del fútbol colombiano e internacional por el argentino. Sin embargo, no se descarta que pueda salir libre de Millonarios, ya que, el conjunto azul tendría lleno los cupos que tiene disponible para prestar jugadores (6).

Millonarios despide a una sus juveniles

Mientras el club sigue trabajando en la salida de los jugadores anteriormente mencionados, uno de los que ya se despidió del cuadro azul es Nicolás Arévalo, quien ya fue presentado por el Metalist 1925 de Ucrania, que compró un porcentaje del pase de jugador por una cifra cercana a los 2 millones de euros.

Con la salida de Arévalo, Millonarios ya suma un total de once bajas: Neyser Villarreal, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Juan Pablo Vargas, Juan Carvajal, Helibelton Palacios y Edwin Mosquera.