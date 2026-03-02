Nacional vs Millonarios: ¿Falcao será convocado a la fase previa de Sudamericana?

El juego entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Sudamericana será uno de los más llamativos del 2026, lo que hace que desde hace varias semanas se comiencen a generar todo tipo de reacciones entre los seguidores de ambas escuadras, quienes sueñan con el cupo al torneo internacional.

Sin ninguna duda, la preocupación más latente de todos los seguidores del cuadro capitalino es el estado de salud de Radamel Falcao García, quien tuvo molestias físicas en el juego contra Llaneros y ha sido baja en el equipo de Fabián Bustos en los últimos encuentros.

Ante la preocupación de todos los aficionados, el cuerpo técnico de Millonarios habría tomado contundente decisión sobre Radamel Falcao García previo a lo que será el juego contra Atlético Nacional, dejando un parte de tranquilidad a todos los seguidores azules.

Millonarios convocaría a Radamel Falcao García para Sudamericana

Según dio a conocer el periodista Cristian Pinzón, Radamel Falcao García ya se encuentra entrenando a la par de sus compañeros para el juego de la Copa Sudamericana, pero con unas cargas menores, esperando su evolución para que pueda viajar con el equipo el martes 3 de marzo.

“Falcao ya entrena junto a sus compañeros de Millonarios, aunque con un manejo de cargas menores. Se espera que mañana pueda estar en la lista de viajeros rumbo a Medellín, para el partido del miércoles por la Copa Sudamericana ante Nacional”, añadió.

Cabe mencionar que Millonarios viajará el próximo martes a la ciudad de Medellín para culminar detalles para lo que será el juego en el Atanasio Girardot, que se espera que esté lleno total para el juego de la “temporada”, como lo han catalogado los propios jugadores.

Último juego de Millonarios vs. Nacional en Copa Sudamericana

El último juego que estos dos equipos disputaron por la Copa Sudamericana fue en el año 2007. Esa vez, el equipo azul venció 3-2 al equipo antioqueño, obteniendo el tiquete a octavos de final.

Cabe mencionar que en dicho compromiso, el arquero titular de Atlético Nacional fue David Ospina, quien se espera que sea el guardameta del equipo de Diego Arias para el próximo miércoles.