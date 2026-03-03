River Plate cambió de planes y ya habría elegido a su nuevo director técnico

River Plate estaría próximo a oficializar a Eduardo 'Chacho' Coudet como su nuevo director técnico, tras la salida de Marcelo Gallardo, quien puso fin recientemente a su segundo ciclo luego de una serie de resultados adversos entre el cierre de 2025 y el inicio de la nueva temporada.

Aunque hace pocos días el propio Coudet aseguró públicamente que no había recibido ninguna oferta formal del club de Núñez, en Argentina ya se da prácticamente como un hecho su llegada, luego de que fuentes internas confirmaran el acuerdo alcanzado entre las partes.

Según la información revelada este lunes, el entrenador de 51 años firmará contrato en los próximos días una vez concrete su salida del Deportivo Alavés, equipo español al que dirigía desde diciembre de 2024.

Las negociaciones avanzaron tras reuniones sostenidas con el presidente de River, Stefano Di Carlo, y con el mánager deportivo Enzo Francescoli, figuras clave en la reestructuración deportiva del club tras la renuncia de Gallardo.

La cifra que pagará River para quedarse con Coudet

Para concretar la operación, River Plate deberá pagar al Alavés un resarcimiento superior al millón de dólares, correspondiente a la salida anticipada del técnico argentino, quien firmaría vínculo hasta diciembre de 2027 cuando arribe a Buenos Aires entre miércoles y jueves.

Coudet asumirá un plantel golpeado por varias derrotas consecutivas en el Torneo Apertura argentino, panorama que aceleró la búsqueda de un nuevo liderazgo tras la salida del histórico entrenador del club.

El pasado 23 de febrero, Marcelo Gallardo anunció oficialmente su despedida del Millonario, agradeciendo “el amor incondicional” recibido durante sus etapas al frente del equipo, con el que conquistó múltiples títulos, incluidas dos Copas Libertadores.

Balance del Chacho Coudet como jugador de River

La elección de Coudet también tiene un componente emocional para los hinchas, pues el ‘Chacho’ vistió la camiseta de River entre 2000 y 2004, periodo en el que disputó 179 partidos, marcó 27 goles y ganó cinco títulos locales, dejando un recuerdo positivo en la institución.

Con este panorama, River Plate iniciará una nueva etapa deportiva, mientras aguarda la llegada oficial del entrenador que intentará reencaminar al equipo antes del compromiso del próximo 11 de marzo ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la primera división del fútbol argentino.