Millonarios anunció oficialmente a su tercer refuerzo para el próximo año

Millonarios FC presentó oficialmente este viernes 19 de diciembre a su tercer refuerzo de cara a la temporada 2026.

Se trata del lateral izquierdo Sebastián Valencia, quien firmó contrato con el club capitalino por tres años, hasta diciembre de 2028.

La institución hizo el anuncio a través de un comunicado oficial, en el que confirmó que el futbolista superó satisfactoriamente los exámenes médicos y completó la documentación correspondiente.

En el mismo pronunciamiento, Millonarios destacó las principales cualidades del jugador, resaltando su despliegue físico, versatilidad y aporte ofensivo desde la banda izquierda.

Valencia viene de cumplir una destacada temporada con Fortaleza, club con el que en el último semestre convirtió cuatro goles y aportó tres asistencias.

En total, el defensor de 29 años disputó 42 partidos oficiales a lo largo del 2025, consolidándose como una pieza habitual en su equipo.

Trayectoria de Sebastián Valencia, nuevo jugador de Millonarios

Antes de su paso por Fortaleza, el nuevo jugador azul actuó en Boyacá Chicó, Leones FC y tuvo una experiencia internacional con Moca FC de República Dominicana.

Cabe recordar que los derechos deportivos de Sebastián Valencia pertenecían a Leones, club con el que Millonarios logró concretar la operación.

Con su llegada, Valencia se convierte en el tercer refuerzo oficial del club, luego de las incorporaciones del delantero Carlos Darwin Quintero y el mediocampista Mateo García.

Millonarios ya enfoca su planificación en la Liga BetPlay del primer semestre y en la serie de fase preliminar de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot.