Millonarios selló fichaje de lujo: delantero argentino llega para 2026

Millonarios cerró el año con un movimiento que apunta directamente a una de sus mayores deudas recientes: el gol. El club capitalino selló la llegada de su nuevo atacante, Rodrigo Contreras, un delantero argentino que llega a Bogotá con un objetivo claro: convertirse en el referente ofensivo que tanto ha extrañado la escuadra embajadora.

El acuerdo se concretó tras varias semanas de negociaciones y establece que el futbolista firmará por un año, en condición de préstamo con opción de compra, una fórmula que le permite a la institución evaluar su rendimiento antes de realizar una inversión definitiva.

La operación responde a una planificación cuidadosa de la dirigencia, que busca equilibrar ambición deportiva con sostenibilidad financiera, una premisa que ha marcado las decisiones recientes del club.

Contreras no es un nombre improvisado. Su recorrido por el fútbol sudamericano lo respalda como un atacante con experiencia y capacidad para asumir responsabilidades en el área. En su más reciente temporada acumuló 41 partidos y 10 goles, cifras que, si bien no son deslumbrantes, reflejan regularidad.

No obstante, sus mejores registros los consiguió en Deportes Antofagasta, donde celebró 25 anotaciones en 50 encuentros, un rendimiento que hoy alimenta la expectativa de los hinchas azules.

La llegada del nuevo artillero se da en un contexto de renovación deportiva. Millonarios viene de un año irregular, marcado por eliminaciones tempranas y por una evidente falta de contundencia en los momentos decisivos. Esa carencia fue uno de los principales diagnósticos del cuerpo técnico, encabezado por Hernán Torres, quien solicitó un delantero con mayor presencia física, movilidad y olfato goleador para potenciar su esquema.

El fichaje también tiene efectos colaterales dentro del plantel. Con la incorporación de Contreras, el futuro de Santiago Giordana queda en entredicho. El atacante, que llegó con grandes expectativas, no logró consolidarse y terminó siendo uno de los jugadores más cuestionados por la afición. Su elevado salario y la presión por liberar espacio en la nómina lo ubican como una de las posibles salidas para la próxima temporada.

A nivel institucional, la operación refleja una intención clara de recomponer la competitividad del equipo sin caer en apuestas desmedidas. La opción de compra, fijada en una cifra cercana a 1,5 millones de dólares, permite margen de maniobra y deja abierta la puerta a una negociación futura si el rendimiento del argentino responde a lo esperado.

Desde el entorno del jugador se ha transmitido optimismo. Según versiones cercanas a la negociación, el delantero ve en Millonarios una oportunidad para relanzar su carrera en un escenario de alta visibilidad. “Llego a un club grande, con historia y una hinchada que exige, eso me motiva”, habría manifestado el atacante en conversaciones privadas.

Millonarios necesita volver a ser un equipo temible en el área rival, especialmente si aspira a protagonizar la Liga BetPlay y a competir con seriedad en torneos internacionales. El reto no es menor, pero el club parece haber entendido que el camino pasa por decisiones puntuales y bien calculadas.