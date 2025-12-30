Millonarios jugará contra River Plate e Independiente: sedes, fechas y horarios

Millonarios FC ya tiene confirmados dos partidos amistosos de pretemporada para el inicio de 2026, los cuales disputará en el marco de la Serie Río de la Plata, certamen que servirá como preparación internacional antes de encarar los retos oficiales del año.

La participación del conjunto Embajador fue confirmada por la cuenta oficial del torneo, que anunció que el club colombiano hará parte de un calendario que incluye equipos de diferentes países y sedes en la región.

En ese contexto, Millonarios afrontará dos exigentes compromisos frente a históricos del fútbol argentino: River Plate e Independiente de Avellaneda, rivales que pondrán a prueba el nuevo proyecto deportivo del club.

El primer partido se disputará el domingo 11 de enero de 2026, cuando River Plate se enfrente a Millonarios en el campus de Maldonado, en territorio uruguayo, a partir de las 21:00 horas locales, equivalentes a las 19:00 en Colombia.

Posteriormente, el martes 13 de enero, Millonarios volverá a jugar en Uruguay, esta vez en Montevideo, donde se medirá ante Independiente de Avellaneda, nuevamente en el mismo horario.

Estos encuentros llegan en un momento clave para el club bogotano, que ya anunció cuatro refuerzos para la temporada 2026 y está próximo a confirmar dos incorporaciones más, mientras que ha registrado un total de nueve bajas en su plantilla.

Tras la Serie Río de la Plata, Millonarios enfocará su preparación en el inicio de la Liga BetPlay del primer semestre, con la intención de ser protagonista desde las primeras fechas.

Además, el equipo azul comenzará a planificar con mayor detalle la serie preliminar de la Copa Sudamericana, que se disputará en marzo en el estadio Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional.

Partidos de equipos colombianos en la Serie Río de La Plata

Santa Fe vs Deportivo Táchira - 9 de enero - Techo / Bogotá

Cali vs Once Caldas - 10 de enero - Palmaseca / Palmira

América vs Once Caldas - 13 de enero - Pascual Guerrero / Cali

San Lorenzo vs Cúcuta - 14 de enero - Montevideo

Cúcuta vs Huracán - 16 de enero - Montevideo