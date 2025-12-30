Millonarios FC: altas y bajas confirmadas para el 2026-I

Millonarios avanza en la conformación de su nómina para el primer semestre de 2026 y, a corte del 30 de diciembre de 2025, ya se conocen varias altas y bajas en el plantel azul.

Según informó La FM Más Fútbol, el equipo capitalino tendrá un total de seis refuerzos para afrontar la próxima temporada, en la que buscará volver a ser protagonista a nivel local.

En materia de llegadas, dos nombres están prácticamente confirmados. Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña arribarán a Bogotá entre el 2 y el 3 de enero para firmar sus respectivos contratos. Ellos, sumados a Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Ambos futbolistas son considerados apuestas importantes dentro del proyecto deportivo, y su vinculación hace parte del plan de refuerzos que maneja la dirigencia junto al cuerpo técnico.

En cuanto a posiciones por reforzar, Millonarios buscará un defensor central zurdo, con la condición de que sea un jugador de alto nivel y no una contratación de relleno.

Por el contrario, no es viable la continuidad del delantero argentino Santiago Giordana, quien no seguiría en el club para el primer semestre del año.

Tampoco se ve como prioridad la llegada de un extremo, ya que esa zona del campo estaría cubierta con los jugadores que actualmente hacen parte del plantel.

En el balance de salidas, el conjunto embajador ya suma nueve bajas, en un proceso de depuración que apunta a ajustar la nómina a la idea del entrenador.

Finalmente, aunque Hernán Torres vería con buenos ojos la incorporación de un arquero, desde el club consideran que esa opción no es muy viable en este momento, por lo que no sería una prioridad en el mercado.