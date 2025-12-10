Millonarios sigue en la búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada 2026. Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, quien fue ratificado en el cargo y la gestión de Ariel Michaloutsos, que fue anunciado como nuevo director deportivo, el conjunto 'embajador' adelanta los trabajos de pretemporada a la espera de caras nuevas.

Hasta el momento el cuadro albiazul ha confirmado los fichajes de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.

Millonarios consultó por un extremo

En las últimas horas, el periodista Julián Capera dio a conocer que desde Millonarios se consultaron condiciones por el extremo de 24 años Emerson Geovanny Batalla, que disputó la temporada 2025 en el Juventude de Brasil, club con el cual perdió la categoría.

Batalla estuvo en el conjunto brasileño en condición de préstamo, el cual termina el 31 de diciembre de 2025, por lo que deberá ponerse bajo las órdenes de Talleres de Córdoba de Argentina, institución dueña de sus derechos.

El extremo de 24 años debutó en América de Cali también vistió las camisetas de Medellín, Santa Fe y Alianza en Colombia, mientras que en el exterior ha hecho parte de Talleres y Patronato en Argentina, además de Juventude en Brasil.

Otra opción que tiene Millonarios

La opción de Emerson Batalla surgió, después de que se informara que Millonarios también había demostrado interés en Jeffrey Zapata, del registro de Once Caldas.

Los refuerzos que busca Millonarios

Además de los jugadores contratados y los que han despertado interés, en Millonarios está en la búsqueda de un mediocampista de primera línea, dos interiores y un delantero.



