Millonarios volvería a pescar en Once Caldas: esto dijo el jugador

Jeffrey Zapata cerró un semestre brillante con Once Caldas, consolidándose como una de las revelaciones del fútbol colombiano en 2025. Goles, polivalencia y regularidad lo llevaron a ser figura del equipo blanco, que tuvo una destacada participación internacional.

El atacante antioqueño habló en Caracol sobre su actualidad, el balance del año y los rumores que lo vinculan con Millonarios para la temporada 2026.

Lea también Título de Junior daría duro problema a Nacional, América o Millonarios para 2026

“Estoy feliz en Once Caldas, pero todo se lo dejo a Dios”

Consultado por el supuesto interés del club bogotano, Zapata fue prudente y aseguró que, hasta el momento, nadie le ha comunicado nada oficialmente:

“En redes he visto ese comentario, pero en este momento no me han dicho nada. Estoy en Once Caldas, trabajando y pensando en el siguiente año”.

El extremo aseguró que se siente tranquilo en Manizales y que su futuro dependerá de las decisiones que se tomen a nivel institucional:

“Estoy muy contento en Manizales, estoy tranquilo. Dejo todo en manos de Dios, donde él me ponga voy a trabajar para mí y para mi familia”.

El jugador también recordó que su continuidad en Once Caldas está respaldada por un contrato vigente:

“Me hicieron la opción de compra en enero, yo venía en préstamo desde el Cúcuta y firmé hasta junio de 2028”.

Lea también Millonarios busca dos refuerzos más para el 2026; hay interés

¿Millonarios en el horizonte?

Aunque insistió en que no tiene información oficial, el jugador no oculta que sería un paso enorme en su carrera:

“Para cualquier jugador en Colombia es importante un equipo como Millonarios, es un club grande. Yo dejo todo en manos de Dios”.

Por ahora, Zapata seguirá en Once Caldas, pero su buen rendimiento y un mercado que ya empieza a moverse lo ponen entre los nombres atractivos para 2026.

Seguirán las miradas sobre él.