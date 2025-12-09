Logo Deportes RCN Vertical
Liga Betplay

Millonarios busca dos refuerzos más para el 2026; hay interés

El equipo 'embajador' ya confirmó los fichajes de Carlos Darwin Quintero y Mateo García.
Daniel Zabala
Millonarios busca más refuerzos para 2026
Millonarios busca más refuerzos para 2026 // Colprensa

Millonarios ya trabaja en su proyecto para la temporada 2026, después de confirmar a Hernán Torres como director técnico y anunciar la llegada de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo.

Hasta el momento, el conjunto 'embajador' ha presentado a Carlos Darwin Quintero y a Mateo García como refuerzos para el próximo.

Por otro lado, Millonarios ha anunciado las salidas de Néiser Villarreal, Bruno Sávio, Juan José Ramírez, Ramiro Brochero y Cristian Cañozales.

Millonarios busca dos refuerzos más

Teniendo en cuenta los pedidos del entrenador Hernán Torres, en Millonarios se sigue en la búsqueda de dos jugadores más para potenciar la nómina.

Una de las posibilidades que tiene el conjunto 'embajador' en carpeta es el lateral izquierdo Sebastián Valencia, que en la temporada 2025 se destacó con la camiseta de Fortaleza.

Según explicó Julián Capera, en Millonarios se estaba esperando a que Fortaleza terminara su participación en la Liga BetPlay y en próximos días se concretarían las negociaciones.

Otra posibilidad que está explorando el cuadro 'embajador' es el extremo Jefry Zapata, que según aseguró Capera, es del gusto del entrenador Hernán Torres.

Se espera que el interés de convierta en una oferta formal.

Más refuerzos que llegarían a Millonarios

Además de los jugadores contratados y los que han despertado interés, en Millonarios está en la búsqueda de un mediocampista de primera línea, dos interiores y un delantero.


