Millonarios analiza la continuidad de un extranjero ¿Se va o se queda?

Millonarios sigue moviendo fichas tras un 2025 en el que los resultados no acompañaron. Entre salidas, nuevas contrataciones y cambios internos, uno de los nombres que genera más debate es el de Santiago Giordana. El delantero argentino, que parecía estar en la puerta de salida, dejó una noticia inesperada que puede cambiar su destino para 2026.

Lea también Millonarios busca el fichaje del arquero revelación del fútbol colombiano

Millonarios reestructura su proyecto deportivo

El club embajador empezó el trabajo de reconstrucción con una doble misión, recuperar protagonismo y volver a pelear por los títulos. Para ello, ya confirmó la continuidad de Hernán Torres, la llegada de Ariel Michaloutsos como nuevo Director Deportivo y realizó depuración del plantel, incluyendo las salidas de Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio, con lo que se liberaron dos cupos de extranjeros.

La idea es armar un equipo más competitivo para Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. Desde entonces en el club se trabaja pensando en la temporada, hay movimientos de salida, nombres que suenan para reforzar y algunos casos que se mantienen en espera como el de Giordana.

Lea también Millonarios confirmó su segundo fichaje para el 2026: firmó por tres años

Giordana, ¿moneda de cambio o segunda oportunidad?

El atacante argentino sufrió una lesión en la rodilla en la última fecha del todos contra todos. Su recuperación era clave para definir su permanencia, pues una incapacidad larga habría obligado al club a mantenerlo. Sin embargo, al volver a entrenamientos en la mini pretemporada, Giordana trabajó sin problemas junto al resto del plantel y el cuerpo médico descartó gravedad.

Eso cambia el escenario:

•No habrá rescisión, porque significaría una pérdida económica alta.

•No habrá cesión, debido a su elevado salario.

•La única opción viable para su salida sería una venta o usarlo como parte de pago en otra negociación.

Si esas puertas no se abren, el delantero se quedará y tendrá una nueva oportunidad bajo el mando de Torres, con contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Millonarios no quiere equivocarse en el mercado y Giordana está justo en el centro de la estrategia. Si surge una oferta conveniente, el argentino saldrá del club, de lo contrario, seguirá vestido de azul y luchará por ganarse un lugar en el proyecto 2026. El club ya toma decisiones firmes y la del delantero será una de las más determinantes.