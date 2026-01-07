Millonarios le hace espacio a Falcao: Este es el primer jugador en decir adiós

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo despertó ilusión entre los hinchas, también empezó a mover fichas dentro del plantel. Con el tigre de vuelta, el cuerpo técnico tuvo que tomar decisiones para ajustar la nómina de cara a la temporada 2026 y el primer afectado ya estaría definido.

La llegada del histórico delantero obliga al club a liberar espacio en ataque, y desde el club ya se dio el primer movimiento que marcaría el futuro del conjunto embajador.

Luis Marimón, el sacrificado en ataque

Según informó el periodista Mariano Olsen, el juvenil Luis Marimón es el jugador que saldría del plantel. El delantero de 21 años no seguiría en la nómina principal y sería enviado a préstamo para la temporada 2026, con el objetivo de que sume minutos y continuidad.

El destino para Marimón es Llaneros, aunque la negociación aún no está cerrada. El club del Meta debe liberar un cupo de jugadores cedidos para poder concretar la operación, por lo que el acuerdo sigue en fase de ajuste.

Lea también Los equipos que habría rechazado Falcao para volver a Millonarios

Un cambio obligado por la llegada del ‘Tigre’

La salida de Marimón responde más a una cuestión de cupos que de rendimiento. El joven atacante tiene contrato vigente con Millonarios hasta 2028, pero con la presencia de Falcao y otros delanteros en la plantilla, sus oportunidades se reducirían considerablemente.

Además, Marimón no fue incluido en la lista de viajeros para la pretemporada en Uruguay, una señal clara de que su salida estaba en los planes del club. En 2025 disputó 27 partidos y anotó cuatro goles, números que lo convirtieron en una de las revelaciones del equipo.

Un movimiento que marca el nuevo ciclo

Así, Millonarios comienza a reestructurar su plantel en el nuevo ciclo con Falcao como gran referente. El préstamo de Luis Marimón sería el primer “descabezado” de una etapa en la que el club busca equilibrar ilusión, jerarquía y proyección.

Mientras el tigre se prepara para su regreso oficial, el embajador ajusta piezas con la mira puesta en competir al máximo en la Liga BetPlay 2026.