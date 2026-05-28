Millonarios busca salida de este jugador: se niega a dejar el equipo

Millonarios cerró su participación en el segundo semestre del 2026. Los resultados no son los mejores y las protestas por parte de los aficionados no se han hecho esperar. Las eliminaciones de Copa Sudamericana y de Liga BetPlay no cayeron nada bien en el entorno, por esto, ya se habla del tema refuerzos para el siguiente torneo.

La palabra fracaso ronda por estos días en el entorno de Millonarios, donde los mismos jugadores han reconocido sus errores y equivocaciones, las cuales dejaron por pequeños detalles a los embajadores sin la siguiente fase de torneo internacional.

Mientras los ánimos se calman, la parte directiva y la gerencia deportiva, junto al cuero técnico, ya trabajan en lo que será el tema de refuerzos. A esto, se le suman las salidas, pues algunos jugadores cumplirán su contrato y a otros, se les buscará la salida.

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Uno de los jugadores que ha sido fuertemente cuestionado es Guillermo De Amores. El portero uruguayo llegó bajo la dirección del anterior director deportivo, en reemplazo de Álvaro Montero. Sin embargo, los resultados con el uruguayo no han sido los mejores.

Ante esto, la decisión del club será no tenerlo en cuenta para el segundo semestre. Pese a esto, el tema contractual dificulta su salida, pues tiene contrato hasta el 2027.

Millonarios le busca salida a Guillermo De Amores

En Millonarios saben que es necesario buscar un nuevo portero titular. Ahora, la decisión ha sido darle salida a Guillermo De Amores, arreglar la rescisión de contrato, pues firmó hasta diciembre del 2027.

Adicionalmente, Millonarios buscó la chance de cederlo a equipos de la Liga BetPlay, como en Llaneros y Bucaramanga.

¿Qué pasará con Guillermo De Amores en Millonarios?

Millonarios sigue en la búsqueda de su portero titular. Ahora, a Guillermo De Amores no lo tendrían en cuenta para el segundo semestre y en caso de no salir de la institución, no sería inscrito, tal como pasó con Santiago Giordana.