Atento, Millonarios: Universitario enviará primera oferta por Rodrigo Ureña

Universitario de Deportes terminó saliendo de la Copa Libertadores sin pena ni gloria. El empate sin goles frente al Deportes Tolima y la victoria de Nacional de Uruguay contra Coquimbo Unido dejó al cuadro peruano por fuera de todas las competencias internacionales.

En el caso de Millonarios, el panorama es similar, pues, esa derrota final ante O’Higgins privó al elenco colombiano de meterse en los octavos de final o en los Play-Offs de la Copa Sudamericana. Ante esta situación, Fabián Bustos pidió a cinco refuerzos para preparar el segundo semestre.

Uno de los buenos puntos en este primer semestre del 2026 para Millonarios fue haber fichado varios nombres. Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras han sido las mejores contrataciones en lo que va del año para la institución colombiana. Sin embargo, el futuro le podría cambiar a Ureña con otro interés de Universitario de Deportes.

LA ELIMINACIÓN DE MILLONARIOS SERÍA DETERMINANTE: UNIVERSITARIO PREPARA PRIMERA OFERTA POR RODRIGO UREÑA

Sin duda alguna, Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más queridos por la afición de Universitario de Deportes mientras el chileno defendió los colores de la ‘Crema’. El austral vive los partidos como si fuera el último y así lo demostró mientras estaba en Perú.

Rodrigo Ureña dejó la puerta abierta a regresar cuando dejó Universitario afirmando que en algún momento le gustaría volver y eso se podría cumplir en el segundo semestre del 2026. El Diario Líbero de Perú mantuvo que el cuadro limeño estaba dispuesto a enviar una oferta a Bogotá para fichar al chileno.

El mal momento de Millonarios podría darle la mano a Universitario, mientras que Rodrigo Ureña sentenció que, “no he hablado con Ariel Michaloutsos (director deportivo), que fue la persona que a mí me trae del club (…) el tema de Universitario de Deportes simplemente me llamó para preguntarme sobre mi condición y, obviamente, les dije que tenía contrato vigente con Millonarios. Nada más que eso”.

Bajo ese panorama, Carlos Antonio Vélez referenció que apareció otra versión desde Perú que mantiene que, “otro diario asegura que están a punto de iniciar conversaciones (...) se viene la vuelta. Universitario estrecha el cerco para repatriar a Rodrigo Ureña desde Colombia. Cuentan que, a raíz de la eliminación de Millonarios y el mal momento, de pronto se animen”.

RODRIGO UREÑA, LO MÁS SOBRESALIENTE DE MILLONARIOS

Aunque no se consiguieron los resultados ideales ni en la Liga BetPlay ni en la Copa Sudamericana, Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más importantes en este primer semestre del 2026. Su liderazgo y experiencia en el mediocampo ha sido determinante.

Por esta razón, Carlos Antonio Vélez sugirió que, “yo le diría a Millonarios que no lo haga, más bien, refuercen ahí. Si no le sirve Mateo García para cumplir la función que el técnico quiere, pues, negocien, pero lo acompañan. De lo más rescatable lo de este señor y Contreras”.

Es cierto que la eliminación puede pegar duro, pero Millonarios buscaría mantener las bases y a Rodrigo Ureña, jugador que conoce Fabián Bustos cuando coincidieron en Universitario justamente. Habrá que esperar el camino que pueda tomar el volante, pero tiene contrato y quiere respetarlo.

EL ENOJO DE RODRIGO UREÑA TRAS LA DERROTA VS O’HIGGINS Y ELIMINACIÓN DE MILLONARIOS

En zona mixta, el volante austral habló sobre esa dura derrota que significó la eliminación de la Copa Sudamericana. Aunque es de los jugadores más sobresalientes, le pesó bastante junto con sus compañeros sacar la victoria. Hubo mucha frustración y la exigencia de la hinchada que complicaron bastante.

Sobre esto, Rodrigo Ureña sentenció que, “estaba enojado, no pasa nada. No creo que alguien que quede eliminado salga a con una sonrisa o pidiendo perdón a los hinchas. Se que no estuvimos a la altura en todo el semestre. Soy autocritico conmigo mismo, hoy jugué desgarrado y contra Sao Paulo también. No hicimos las cosas bien”.