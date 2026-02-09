¿Millonarios buscará un ‘10’ para la presente temporada? Esto se sabe

El entorno de Millonarios ha tenido muchos movimientos durante los últimos días. Luego de la presentación de Fabián Busto como entrenador del conjunto azul, se conoció el rumor de que el cuadro embajador estaría detrás de un volante de creación (10), por lo que se han vinculado varios nombres a la institución capitalina.

Jarlan Barrera, Daniel Ruiz y hasta James Rodríguez fueron los nombres que se han acercado a la junta directiva de Millonarios, que han dado a conocer su punto de vista sobre la posible contratación de un nuevo jugador para la presente temporada y las exigencias de Fabián Bustos en sus primeros días de trabajo.

¿Millonarios buscará un ‘10’ para el 2026?

Según dio a conocer Julián Capera, periodista deportivo, la junta directiva de Millonarios estaría abierta a la posibilidad de contratar un volante de creación. Sin embargo, las opciones que están no son las adecuadas para las exigencias del club, por lo que hasta el momento no llenarían el cupo 25 con un nuevo jugador.

“Para que venga un ‘10’ tiene que ser bueno, colombiano. Hasta el momento nos han pasado una cantidad de candidatos, pero todos son apuestas y no jugadores consolidados. Somos conscientes de la necesidad, pero necesitamos jugadores con experiencia”, aseguró el periodista en mención.

Además, aseguró que la junta directiva de Millonarios no estaría contemplando contratar a Jarlan Barrera, quien sí fue ofrecido al conjunto azul, pero hasta el momento no es el jugador por el que Bustos y la dirección deportiva harían el esfuerzo de contratar en el 2026.

Daniel Ruiz cada vez más lejos de Millonarios

Por otro lado, el tema de Daniel Ruiz parece estar más lejos de lo que parece. A pesar del ofrecimiento de Millonarios, el bogotano no tendría entre sus planes regresar al fútbol colombiano, a pesar de su poca continuidad en Rusia, pues el volante espera sumar más minutos en el exterior y seguir peleando la titularidad.

“Daniel Ruiz sabe que si vuelve al fútbol colombiano es muy difícil que vuelva a salir, teniendo en cuenta que no le fue muy bien en Brasil. Otro de los temas que aleja la posibilidad es el económico; en Rusia le pagan muy bien y Millonarios no le pagaría lo mismo, por lo que esa opción se va alejando más”, añadió Julián Capera.

Cabe mencionar que Daniel Ruiz volvió a sumar minutos la semana pasada en un juego amistoso del CSKA. El volante sumó 27 minutos de juego y espera que pueda ganarse la confianza del entrenador para seguir en el fútbol europeo.