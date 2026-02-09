Millonarios vs Águilas: confirman sede y hora para este miércoles 11 de febrero

Ya está confirmada la sede para el partido entre Millonarios y Águilas Doradas, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, luego de varios días de incertidumbre alrededor de la realización del compromiso.

Millonarios vs Águilas sí se juega en El Campín

El encuentro se disputará finalmente este miércoles 11 de febrero, a partir de las 6:10 p. m., en el estadio El Campín, escenario que había estado en duda por el delicado estado de su gramado.

La principal preocupación pasaba por las malas condiciones de la cancha, situación que incluso llevó a pensar en un posible aplazamiento del juego, teniendo en cuenta los antecedentes recientes y el desgaste evidente del terreno de juego.

No obstante, Sencia, entidad administradora del estadio, confirmó que se están adelantando trabajos de acondicionamiento intensivo sobre la grama, lo que permitirá que el compromiso se lleve a cabo con normalidad, despejando así cualquier tipo de incertidumbre.

El Campín: los partidos que están aplazados

Cabe recordar que hace apenas una semana la misma Sencia había tomado la decisión de no alquilar El Campín para partidos de fútbol, con el objetivo de realizar un tratamiento profundo a la cancha. Como consecuencia, juegos como Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Atlético Nacional y Fortaleza vs América terminaron siendo postergados.

En lo estrictamente deportivo, Millonarios llegará a este compromiso con la necesidad de sumar de a tres. El equipo azul apenas ha conseguido dos puntos en lo que va del campeonato y se encuentra obligado a ganar.

Del otro lado estará Águilas Doradas, que suma ocho unidades y que se mantiene parcialmente dentro del grupo de los ocho, por lo que una victoria en Bogotá lo consolidaría en la parte alta de la clasificación.

Este partido también tendrá un condimento especial, pues será el primer encuentro de Fabián Bustos como técnico de Millonarios en El Campín, luego de asumir el cargo tras la salida de Hernán Torres.

Finalmente, desde Sencia se informó que el estadio no será alquilado para eventos extradeportivos sino hasta finales de febrero, una medida que busca preservar el estado del gramado y evitar nuevos aplazamientos en el calendario de la Liga BetPlay.