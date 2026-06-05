Las posiciones que Millonarios tendrá como prioridad para reforzar

Para nadie es un secreto que el segundo semestre de Millonarios es uno de los grandes retos del club, razón por la cual las directivas y la gerencia deportiva comienzan a reforzar la nómina para los últimos meses del año, esto con el objetivo de ser protagonistas en el torneo local.

Aunque son muchas las falencias que tiene el equipo bogotano, la gerencia deportiva del club ya tiene claras las posiciones que se deben reforzar para tener un mejor rendimiento, razón por la que ya se comienzan a vincular algunos nombres con la escuadra azul.

Las posiciones para reforzar a Millonarios

Según dio a conocer Julián Capera, periodista deportivo, la junta directiva de Millonarios y la gerencia deportiva reforzarán las siguientes posiciones como prioridad: arquero y un mediocampista ofensivo, donde el equipo tuvo grandes problemas en el primer semestre.

“Millonarios tiene como prioridad en dos posiciones: arquero, donde hay varios nombres en carpeta, y un volante ofensivo. En estas dos posiciones es lo más importante, siento que será un mercado poco movido”, aseguró el periodista en mención sobre el futuro del embajador.

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Cabe mencionar que durante las últimas semanas se han dado a conocer varios nombres que podrían llegar a Millonarios. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado oferta formal por ningún jugador, pues los embajadores primero están tratando de salir de algunos jugadores de la plantilla.

Arqueros ofrecidos para Millonarios

Aunque todavía no hay ofertas formales, Millonarios ha recibido la hoja de vida de varios arqueros extranjeros, entre ellos Washington Aguerre, Matías Dufour, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos ha convencido a la gerencia deportiva, la cual será la encargada de tomar la decisión sobre las contrataciones.

Cabe mencionar que Guillermo De Amores no logró llegar a un acuerdo con la junta directiva para rescindir su contrato, ni tampoco para salir del club, razón por la que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el segundo semestre.