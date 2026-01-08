Millonarios tomaría decisión inesperada con Giordana: inminente

Millonarios sacudió el mercado de fichajes con el regreso de Falcao. Tras el regreso del tigre, esta vez el foco está puesto en el futuro de Santiago Giordana, un atacante que podría estar viviendo sus últimos días con la camiseta azul.

La posible salida del delantero argentino no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una serie de movimientos estratégicos marcados por la figura de Radamel Falcao García y por la necesidad de optimizar la nómina al mando de Hernán Torres.

Desde su llegada a Bogotá, Giordana fue visto como una apuesta interesante para reforzar el frente de ataque. Proveniente del fútbol peruano, aterrizó en Colombia con la misión de aportar goles, presencia en el área y experiencia internacional.

Sin embargo, con el paso de los meses, su rendimiento fue irregular. Alternó partidos destacados con otros en los que quedó en deuda, situación que generó un debate constante entre hinchas, analistas y cuerpo técnico. Esa inestabilidad terminó pesando en un equipo donde la exigencia por resultados es permanente.

La llegada de Falcaoen junio de 2025 cambió el panorama interno. La jerarquía, el impacto mediático y la influencia deportiva del goleador samario modifican la estructura del ataque, reduciendo espacios para otros hombres de área. Sin embargo, en su ausencia, Giordana tampoco pudo suplir su peso en el equipo.

Desde el entorno de Millonarios se maneja el tema con cautela. No se trata únicamente de una decisión futbolística, sino también de un asunto contractual y financiero. El atacante aún tiene vínculo vigente, pero ambas partes parecen coincidir en que lo más conveniente es encontrar una solución que no genere traumatismos.

En los pasillos de la institución azul se habla de una rescisión de común acuerdo o de una transferencia que permita liberar masa salarial y, al mismo tiempo, abrir cupos para nuevas incorporaciones. Los azules están dispuestos a ceder al argentino que no está en los planes del DT.

El paso de Giordana por el cuadro embajador dejó momentos de luces y sombras. El propio futbolista reconoció que “siempre di la cara y trabajé para revertir la situación”. A pesar de esos intentos, el ruido externo y la presión del entorno terminaron condicionando su presente.

Mientras tanto, Millonarios fue encontrando otras variantes ofensivas, y la balanza empezó a inclinarse hacia un reordenamiento del plantel. La dirigencia, consciente de los retos que se avecinan tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana, optó por priorizar nombres que encajen mejor en la idea del cuerpo técnico.

Para Millonarios, la posible salida de Giordana encaja dentro de un proceso más amplio de reestructuración deportiva. La presencia de figuras de alto perfil obliga a tomar decisiones difíciles, pero necesarias, con el objetivo de mantener un plantel competitivo y equilibrado.