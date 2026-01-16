Millonarios sigue moviéndose en el mercado de fichajes y lo cierto es que el equipo dirigido por Hernán Torres confirmó una salida que dejó una alta ganancia en el club.

El cuadro azul de Bogotá confirmó por medio de sus redes sociales la desvinculación del volante de primera línea Nicolás Arévalo, esto ante la compra del Metalist de Ucrania.

"Millonarios FC informa que el jugador Nicolás Arévalo, quien hizo parte de nuestro Fútbol Base y dio el salto al equipo profesional en 2023, continuará su carrera en el fútbol del exterior", informó el club por medio de un comunicado de prensa.

"¡A Nicolás Arévalo le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos personales y deportivos!", concluye el comunicado del equipo 'embajador'.

¿Cuánto ganó Millonarios con la venta de Nicolás Arévalo?









Tras la salida del volante, las arcas del club recibieron 1,7 millones de euros, lo que representa un valor de 2 millones de dólares, un dinero que servirá al club de cara a lo que será próximos movimientos en el mercado de fichajes o inversión en diferentes áreas.

Ahora, Millonarios pasa la página y piensa en su debut en Liga Betblay, esto tras su pretemporada ante River y Boca, en un compromiso en donde visitará el Américo Montanini para enfrentarse al Bucaramanga el próximo sábado 17 de enero.