Uno de los grandes jugadores del Fútbol Profesional Colombiano que ha dado de qué hablar en Europa es sin duda alguna, Mateo Cassierra. En el Ajax y en el Zenit de San Petersburgo ha triunfado y estuvo en la Selección Colombia en varias ocasiones.

Vea también: Supersociedades toma nuevas medidas con Deportivo Pereira por crisis financiera

Mateo Cassierra pelea mano a mano con Jhon Córdoba como los máximos artilleros de la Liga Premier de Rusia. Pese a sus goles, no ha contado con la suerte deseada y no ha podido calar dentro de la Selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

Tal vez salir de Rusia, una liga que no permite jugar copas internacionales por la sanción de la UEFA a los clubes rusos, salir del Zenit podría ser una oportunidad para que el delantero nariñense vuelva a estar en la órbita del combinado nacional de cara al Mundial en donde cada selección tendrá 26 cupos disponibles en la convocatoria.

Justamente, el atacante surgido en el Deportivo Cali podría regresar a sus 28 años al fútbol de Sudamérica con el interés de Atlético Mineiro de Brasil que quiere contar con sus servicios. De hecho, el club ya estaría en negociaciones con el entorno de Mateo Cassierra para poder asegurar su fichaje.

ATLÉTICO MINEIRO NEGOCIA CON MATEO CASSIERRA

Tras cuatro años en el Zenit de San Petersburgo, el oriundo de Barbacoas, Nariño, saldría de la Liga Premier de Rusia y cambiaría de aires para volver a Sudamérica en donde ya había jugado en el Deportivo Cali y en el Racing Club de Avellaneda. Mateo está en el radar del Atlético Mineiro que ya está entrando en negociaciones para contratarlo.

César Luis Merlo, periodista argentino escribió en el Medio UOL que Atlético Mineiro entró en negociaciones para poder contratar al atacante Mateo Cassierra que llegará procedente del Zenit de San Petersburgo. El equipo de Belo Horizonte está detrás de los derechos deportivos del colombiano.

Le puede interesar: La Liga Betplay 2026 sacudió el mercado: los mejores fichajes para el nuevo año

Sin embargo, César Luis Merlo afirma que las cosas no han avanzado y que la negociación “se considera compleja y aún se encuentra en sus etapas iniciales”. El delantero es del interés de Jorge Sampaoli y podría reforzar al cuadro brasileño para afrontar el Brasileirao y la Copa Sudamericana en el 2026.

Atlético Mineiro ya cuenta con un delantero colombiano como Brahian Palacios y podría sumarse Mateo Cassierra en este mercado de fichajes. El club necesita reforzar el ataque y ven al atacante del Zenit de San Petersburgo como una solución para pelear por todo.

LAS CIFRAS DE MATEO CASSIERRA EN EL ZENIT DE SAN PETERSBURGO

Este cambio le podría dar un plus para estar en la Selección Colombia en el Mundial de 2026., Son 26 cupos y estar en el Atlético Mineiro podría ayudarlo.

Lea también: Liga BetPlay-I 2026: programación de la fecha 1

En el Zenit de San Petersburgo, Mateo Cassierra se despediría del cuadro ruso sumando 126 partidos y marcando 48 goles. En toda su carrera deportiva, el atacante de Barbacoas, Nariño ha disputado 371 juegos y ha marcado 130 tantos.