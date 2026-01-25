[VIDEO] Luis Suárez enloquece en Portugal: ya hay cántico viral por sus goles

Viktor Gyökeres se fue del Sporting de Lisboa como uno de los grandes goleadores de los últimos dos años. El cuadro lisboeta no se quedó de brazos cruzados y acudió al mercado de fichajes para contratar nada más ni nada menos que al goleador de la segunda división de España, Luis Javier Suárez. El colombiano marcó 31 goles en la última temporada con Almería, pero no pudo ascender.

Vea también: Yáser Asprilla llegó a un grande de Europa: locura total en los hinchas

Luis Javier Suárez hizo olvidar al delantero sueco, y solo le falta títulos para poder seguir aumentando ese idilio de los hinchas para con él. Y es que, en los últimos dos partidos, el colombiano marcó dobletes con el Sporting de Lisboa, y, por coincidencia, anotando en el último suspiro para poder sumar victorias.

Contra el Arouca, los hinchas enloquecieron y demostraron todo el cariño hacia el samario con un cántico que ya se ha hecho viral, especialmente cuando Luis Suárez marca goles. El idilio y el amor de los aficionados con Suárez sigue dando de qué hablar en una temporada estelar.

EL CÁNTICO DE LOS HINCHAS DEL SPORTING DE LISBOA PARA LUIS JAVIER SUÁREZ

El amor de los aficionados para los jugadores colombianos se ha hecho notar en los últimos años. Liverpool le dedicó una canción a Luis Díaz, y ahora llega el turno para otro Luis, pero en Portugal. Al más estilo sudamericano, los hinchas explotan con cada gol del samario y en el último encuentro frente al Arouca, crearon un cántico personal.

Le puede interesar: Nacional confirmó el futuro de Alfredo Morelos: "No es normal"

Los versos de la canción están dedicadas al poderío goleador de Luis Suárez con las palabras, “marcou, marcou, Luis Suárez” como el coro del cántico. Ahora, cada vez que el colombiano marque gol en el Estadio José Alvalade o en otro recinto deportivo y haya apoyo de la afición lisboeta, se coreará su nombre y este himno que ya empieza a dar de qué hablar.

No es para menos, pues, el ex Marsella, Granada, entre otros clubes de Europa ya acumula 31 partidos y 24 goles en su primera temporada con el Sporting de Lisboa. No se cansa de marcar goles y de enamorar a su afición. Para que le dediquen una canción significa que ya se ha convertido en un referente para los hinchas. Falta revalidar la temporada con títulos.

RUI BORGES TAMBIÉN DESTACA A LUIS SUÁREZ

Luis Javier lleva dos partidos marcando dos goles y, además, la tendencia es que aparece como salvador en los últimos segundos de los compromisos ante el Paris Saint-Germain y ahora con Arouca en la Champions League y Primeira Liga respectivamente.

Lea también: Tour Down Under 2026: Un canguro se atravesó y Visma fue el ganador de la etapa 5

El entrenador Rui Borges destacó la capacidad goleadora del colombiano, pero dejó de lado ese poderío goleador y señaló la importancia más grande que tiene Luis Suárez, “no se trata de los goles, sino de cómo trabaja para el equipo. Lucha muchísimo, trabaja muchísimo y tiene una energía única que impulsa al equipo”.

También afirmó que todos los compañeros de ‘Lucho’ Suárez saben lo que es el samario, “los jugadores saben que está involucrado y que puede decidir un partido en cualquier momento, por eso es un buen fichaje, sabíamos lo que aportaría”.