Millonarios recibió mala noticia previo a la última fecha de la liga local

Las noticias para Millonarios en el cierre del todos contra todos en el fútbol colombiano no son las más positivas, pues en las últimas horas se confirmó la lesión de uno de los jugadores más importantes de la plantilla y que no podrá estar en el resto de la temporada.

Por medio de un comunicado, el cuadro bogotano confirmó que Carlos Darwin Quintero no será tenido en cuenta para el juego contra Alianza Valledupar, el cual será el juego definitivo para las aspiraciones del equipo azul, que sigue con la ilusión de estar en la fiesta de mitad de año.

Carlos Darwin Quintero se lesionó en Millonarios

“Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva. El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre”, aseguró el equipo azul.

Aunque no hay mucha información sobre lo sucedido, Adrián Magnoli, periodista deportivo, confirmó lo acontecido con el volante, quien durante los últimos partidos se ha convertido en un revulsivo desde el banquillo para el equipo de Fabián Bustos, convirtiéndose en un dolor de cabeza para las defensas rivales.

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“Informó el profe Adrián Magnoli que Carlos Darwin Quintero presenta un trombo en una pierna y se perdería lo que resta de semestre. Estaría entre 2 y 3 meses fuera de las canchas. Durísima noticia, fuerza, salud y pronta recuperación para él”.

¿Cuáles son los jugadores lesionados de Millonarios?

Con la baja de Carlos Darwin Quintero para esta temporada, el departamento médico tiene a Radamel Falcao García, Juan Carlos Pereira y Santiago Giordana, quienes siguen en proceso de recuperación y se espera que en el próximo semestre puedan estar en el equipo azul.

Es importante destacar que Radamel Falcao García es el futbolista que podría estar más próximo a retornar a las canchas, considerando el excelente proceso de recuperación que ha experimentado. Esto genera optimismo en el equipo técnico y los médicos para que el ‘Tigre’ vuelva a las canchas durante el final de la Copa Sudamericana.