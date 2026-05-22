Millonarios confirmó el regreso de Falcao y otra noticia que ilusiona a la hinchada

Muy buenas noticias dio este viernes 22 de mayo Millonarios sobre el experimentado delantero Radamel Falcao García, quien regresa a una convocatoria oficial del equipo embajador, después de no tener participación desde el 19 de abril.

Falcao había sufrido una fractura en el arco cigomático, luego de un fuerte choque de cabezas con un jugador de América de Cali.

La lesión le impidió al atacante tener actividad oficial ni en entrenamientos hasta hace pocos días, cuando volvió a trabajos oficiales.

Falcao será titular

Además de volver a una convocatoria, el periodista Guillermo Arango dio a conocer que el plan del director técnico Fabián Bustos es el de alinear como titular a Falcao García en el partido de este sábado 23 de mayo contra Boyacá Chicó por la fecha 5 de la Copa BetPlay.

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Convocatoria de Millonarios Vs Boyacá Chicó

Porteros

Guillermo De Amores

Diego Novoa

Defensas

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex Moreno Paz

Mediocampistas

Dewar Victoria

David Mackalister Silva

Stiven Vega

Sebastián Del Castillo

Delanteros

Falcao García

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Sebastián Mosquera

Brayan Campaz

Jorge Hurtado

¿Cómo está Millonarios en la Copa BetPlay?

Millonarios registra puntaje perfecto en la Copa BetPlay al haber derrotado a Llaneros y a Patriotas en sus dos primeros compromisos del grupo B.

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Con estos resultados, el conjunto 'embajador' está en la segunda posición del grupo B con 6 unidades y dos partidos.

El líder de la zona es Llaneros con 6 unidades y tres encuentros disputados.

Grupo B

1. Llaneros - 6 puntos

2. Millonarios - 6 puntos

3. Boyacá Chicó - 4 puntos

4. Patriotas - 2 puntos

5. Atlético - 1 punto