Millonarios confirmó el regreso de Falcao y otra noticia que ilusiona a la hinchada

Muy buenas noticias dio este viernes 22 de mayo Millonarios sobre el experimentado delantero Radamel Falcao García, quien regresa a una convocatoria oficial del equipo embajador, después de no tener participación desde el 19 de abril.
Falcao había sufrido una fractura en el arco cigomático, luego de un fuerte choque de cabezas con un jugador de América de Cali.
La lesión le impidió al atacante tener actividad oficial ni en entrenamientos hasta hace pocos días, cuando volvió a trabajos oficiales.
Falcao será titular
Además de volver a una convocatoria, el periodista Guillermo Arango dio a conocer que el plan del director técnico Fabián Bustos es el de alinear como titular a Falcao García en el partido de este sábado 23 de mayo contra Boyacá Chicó por la fecha 5 de la Copa BetPlay.
Convocatoria de Millonarios Vs Boyacá Chicó
Porteros
Guillermo De Amores
Diego Novoa
Defensas
Carlos Sarabia
Samuel Martín
Édgar Elizalde
Danovis Banguero
Sebastián Valencia
Andrés Llinás
Álex Moreno Paz
Mediocampistas
Dewar Victoria
David Mackalister Silva
Stiven Vega
Sebastián Del Castillo
Delanteros
Falcao García
Leonardo Castro
Julián Angulo
Rodrigo Contreras
Sebastián Mosquera
Brayan Campaz
Jorge Hurtado
¿Cómo está Millonarios en la Copa BetPlay?
Millonarios registra puntaje perfecto en la Copa BetPlay al haber derrotado a Llaneros y a Patriotas en sus dos primeros compromisos del grupo B.
Con estos resultados, el conjunto 'embajador' está en la segunda posición del grupo B con 6 unidades y dos partidos.
El líder de la zona es Llaneros con 6 unidades y tres encuentros disputados.
Grupo B
1. Llaneros - 6 puntos
2. Millonarios - 6 puntos
3. Boyacá Chicó - 4 puntos
4. Patriotas - 2 puntos
5. Atlético - 1 punto