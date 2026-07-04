Millonarios confirmó primer fichaje para la Liga BetPlay-II de 2026

Millonarios se arma para afrontar la competencia del segundo semestre de 2026. El equipo 'embajador' tratará de mejorar la pobre imagen dejada en la primera mitad del año e intentará luchar por los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

Para lograrlo, el cuadro capitalino empezó a sumar refuerzos para el plantel que tendrá a su cargo el director técnico Fabián Bustos.

Millonarios confirmó fichaje

Este sábado 4 de julio, Millonarios confirmó la incorporación del extremo o lateral izquierdo Francisco Chaverra, quien se suma al equipo bogotano, después de jugar por tres temporada en Deportivo Independiente Medellín.

Chaverra llega al cuadro embajador con contrato en condición de préstamo por un año. En el vínculo se establecieron algunos términos que obligarían a la compra de su ficha.

De esta manera, Francisco Chaverra se convierte en la primera cara nueva de Millonarios para el segundo semestre de 2026.

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Millonarios confirmó el regreso de Daniel Ruiz

Por otro lado, Millonarios había confirmado hace algunos días el regreso del mediocampista Daniel Ruiz, quien volverá a vestir la camiseta albiazul, luego de un irregular paso por el CSKA de Moscú.

Millonarios renovó a David Mackalister Silva

Millonarios, además, había confirmado la renovación del contrato del experimentado mediocampista David Mackalister Silva.

Mackalister seguirá con la camiseta embajadora hasta diciembre de 2026.