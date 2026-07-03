Millonarios anunció su primer refuerzo para 2026-II

Millonarios comenzó a mover su plantilla de cara al segundo semestre de 2026. El club embajador confirmó este jueves 2 de julio el regreso de Daniel Ruiz, quien se convierte oficialmente en el primer refuerzo del equipo dirigido por Fabián Bustos para afrontar la Liga y la Copa BetPlay.

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El extremo bogotano vuelve a la institución luego de finalizar su préstamo con el CSKA Moscú de Rusia. El conjunto europeo decidió no ejecutar la opción de compra, por lo que el futbolista regresará a Bogotá para ponerse nuevamente la camiseta albiazul.

Estadísticas de Daniel Ruiz en CSKA Moscú

Ruiz, quien está próximo a cumplir 25 años, tuvo poca continuidad durante su paso por el fútbol ruso. En la más reciente temporada disputó apenas siete partidos oficiales, una situación que terminó influyendo en la decisión del CSKA de no adquirir sus derechos deportivos.

Con este regreso, el atacante vivirá su tercer ciclo como jugador de Millonarios. Su primera etapa fue entre 2021 y 2022, mientras que la segunda se extendió desde el segundo semestre de 2023 hasta el primer semestre de 2025, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Entre ambas etapas, Ruiz también tuvo una experiencia internacional con Santos de Brasil. Durante 2023 disputó 19 partidos con el tradicional club paulista y registró dos asistencias, aunque no logró consolidarse como titular habitual.

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Los números de Daniel Ruiz en Millonarios

Los números del bogotano con Millonarios respaldan su importancia en el proyecto deportivo. Hasta el momento acumula 196 partidos oficiales, en los que ha marcado 22 goles y ha entregado 35 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes de los últimos años en el cuadro embajador.

En cuanto a títulos, Daniel Ruiz ya sabe lo que es celebrar con la camiseta azul. El volante ofensivo conquistó la Copa BetPlay 2022 y la Superliga BetPlay 2023, además de convertirse en una pieza habitual dentro del esquema del equipo durante esos campeonatos.

Su buen rendimiento también le permitió integrar diferentes procesos de la Selección Colombia. El futbolista ha vestido las camisetas de las categorías sub-20, sub-23 y también ha sido convocado a la selección absoluta para disputar compromisos amistosos.

Ahora, Ruiz se pondrá a disposición del técnico Fabián Bustos, quien contará con un futbolista de características ofensivas para afrontar el segundo semestre del año. Millonarios buscará recuperar protagonismo en el ámbito local, luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana y centrar todos sus esfuerzos en la Liga y la Copa BetPlay.

Con este anuncio, el conjunto embajador empieza a confeccionar la plantilla con la que intentará volver a pelear por títulos en el fútbol colombiano, siendo Daniel Ruiz la primera cara nueva confirmada para el proyecto del segundo semestre de 2026.