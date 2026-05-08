David Mackalister Silva se refirió a su futuro en Millonarios

Una de las grandes incógnitas de todos los seguidores de Millonarios es la continuidad de David Mackalister Silva el próximo semestre, teniendo en cuenta que el capitán azul finaliza su contrato con el equipo capitalino en el mes de junio y que todavía no se ven miras de renovación.

Ante la situación actual y las palabras que dio el bogotano tras la eliminación de Millonarios en la Liga Betplay, donde dejó en el aire su futuro, Mackalister aclaró la situación con el cuadro bogotano y se refirió a lo que podría pasar el próximo semestre en relación con su futuro.

Mackalister aclaró su futuro en Millonarios

Luego de la victoria en Uruguay, el experimentado jugador bogotano fue cuestionado sobre sus palabras en la rueda de prensa contra Alianza, las cuales abrieron las dudas sobre su continuidad en el club capitalino y que comenzaron los rumores sobre una posible salida de los embajadores.

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“Mis palabras tienen que ver con todo. Yo he vivido todos los sentimientos con Millonarios; estuve cuando no pagaban, cuando fuimos campeones y pagaban. Esto trae algunas cosas que toca afrontar; yo siempre voy a dar la cara e ir al frente (…) Millonarios me ha dado todo y yo le he dado todo a Millonarios. Por ahora, afrontar la Copa y ya luego se mirará el resto”, aseguró el capitán azul.

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Cabe mencionar que Millonarios todavía tiene varios compromisos en juego, pues tiene que jugar los dos partidos de Copa Sudamericana y la fase de grupos de la Copa Colombia, donde tendrá que hacer una buena actuación para tener una reconciliación con sus aficionados.

Otros jugadores que terminan contrato con Millonarios

Además de Mackalister Silva, Millonarios ya comienza a mirar lo que será la renovación para el segundo semestre, teniendo en cuenta que Radamel Falcao García, Diego Novoa, Alex Castro y Jorge Cabezas Hurtado, quienes todavía no definen su futuro.

Vale recordar que se confirmó que Jorge Cabezas Hurtado no continuará en Millonarios, pues el conjunto azul ya se comunicó con Watford para confirmar que no hará uso de la opción de compra del atacante que está estipulada desde que se dio el préstamo.