Los tres arqueros que contempla Millonarios para el segundo semestre de 2026

Millonarios FC ya empezó a trabajar en la planificación deportiva para el segundo semestre de 2026 y uno de los principales focos de análisis está en la portería del equipo embajador.

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Actualmente, ni la dirigencia, ni el cuerpo técnico, ni buena parte de la hinchada se encuentran conformes con el rendimiento mostrado por los arqueros Guillermo de Amores y Diego Novoa durante la presente temporada.

En ese sentido, la intención inicial del club sería buscar la salida del guardameta uruguayo Guillermo de Amores, movimiento que además permitiría liberar una plaza de extranjero dentro de la plantilla profesional.

Ante ese panorama, ya comenzaron a aparecer algunos nombres como posibles candidatos para reforzar el arco azul de cara al segundo semestre del año.

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Farínez y Jorge Soto son opciones para llegar a Millonarios

Uno de los arqueros que contempla Millonarios es el venezolano Wuilker Faríñez, quien actualmente milita en Internacional de Bogotá y conoce perfectamente la institución capitalina tras su paso por el club entre enero de 2018 y junio de 2020.

Faríñez dejó una imagen bastante positiva durante su primera etapa en Millonarios, motivo por el cual su nombre vuelve a generar ilusión entre algunos sectores de la afición embajadora.

Otro de los candidatos que aparece en carpeta es Jorge Soto, arquero que termina contrato con América de Cali a mitad de año y que, según se conoció, no continuará en el conjunto escarlata.

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Asimismo, dentro del análisis deportivo también aparece un portero colombiano joven -según indicó el periodista Guillermo Arango-, cuyo nombre todavía no ha trascendido públicamente, pero que sería visto como una apuesta pensando en el mediano y largo plazo para el arco azul.

Por ahora, Millonarios busca cerrar el semestre con resultados positivos, teniendo en cuenta que quedó fuera de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I. El equipo todavía disputa la fase de grupos de la Copa BetPlay 2026 y mantiene como principal objetivo clasificar al menos al playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Entretanto, los próximos días serán clave para definir si finalmente el club realiza una renovación profunda en la portería con la posible salida tanto de De Amores como de Novoa.