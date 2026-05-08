Millonarios respiró y sigue con vida: cuentas para clasificar a octavos de final en Sudamericana

El partido entre Boston River vs Millonarios tuvo varias emociones en el resultado que complicaron bastante a los bogotanos. Dominio total de los albiazules, pero fue el elenco uruguayo quien rompió los ceros en la primera parte sorprendiendo con un gol de Marcelo Hornos.

Con esa derrota, Millonarios veía cada vez más difícil poder clasificar con apenas cuatro puntos y con Sao Paulo en la cima con ocho y O’Higgins segundo con siete unidades. Respiraron con el empate, pero volvieron a sufrir otro golpetazo de Boston River que marcó el segundo tanto.

Duró poco esa alegría uruguaya. Millonarios empató y en los últimos minutos, los dirigidos por Fabián Bustos lograron marcar dos goles más para configurar el 2-4 en el marcador. Una victoria que sabe a gloria por lo sufrido que fue y por el empate de O’Higgins vs Sao Paulo en Chile.

Esta victoria ilusiona bastante en la tabla de posiciones con un Millonarios que igualó en puntos a O’Higgins y ahí va a estar la clave para poder sellar la clasificación, dado que hay un partido directo contra los chilenos en la última jornada de la Copa Sudamericana.

LAS CUENTAS QUE HACE MILLONARIOS PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN

La victoria deja a Millonarios todavía en la tercera casilla con siete puntos, mismo puntaje que O’Higgins. La pelea estará entre Sao Paulo, los chilenos y bogotanos para tomar la primera casilla, dado que todo está muy abierto en la clasificación para los octavos de final y el segundo lugar de los Play-Offs.

Terceros en estos momentos, los separa solo una unidad con respecto a Sao Paulo. Millonarios tendrá que sumar los seis puntos, dado que solo clasifica un equipo de manera directa a los octavos de la Copa Sudamericana. Los ‘Embajadores’ tienen la ventaja, dado que el club tendrá que enfrentar a O’Higgins de local.

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Millonarios tendrá que sumar de a tres contra Sao Paulo llegando a diez unidades. Con esto tomaría el liderato si O’Higgins pierde o empata con Boston River en Chile. De esa manera, llegaría a la última fecha de la Copa Sudamericana con ventajas grandes frente a sus rivales.

Con diez unidades, el club llegará a la cima, y, posteriormente, podrían sacar el empate ante O’Higgins en Bogotá, siempre y cuando Sao Paulo no le gane a Boston River. Si le gana, empatarían con 11 puntos y la diferencia de gol sería determinante.

Para estar tranquilos, Millonarios tendrá que ganar los seis puntos para poder alcanzar el liderato, dado que tendrá un duelo directo ante Sao Paulo que es líder en estos momentos, y, que los brasileños definen contra Boston River que ya está eliminado.

MILLONARIOS Y EL PUNTAJE PARA JUGAR PLAY-OFFS

Sin duda alguna, el objetivo de Millonarios es sellar la clasificación de manera directa para no correr peligro con su continuidad en el torneo internacional. Pero, el otro escenario es los Play-Offs con la segunda casilla del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Para ello tendrán que sacar por lo menos cuatro puntos, el empate en el MorumBis en Brasil ante Sao Paulo y la victoria contra O’Higgins sin importar lo que pase en el duelo entre los chilenos y los uruguayos en la quinta jornada.

¿QUÉ PASA SI MILLONARIOS PIERDE EN LA QUINTA FECHA?

Si Millonarios pierde los dos partidos quedará eliminado y sin ninguna opción de sellar la clasificación para los octavos de final o para afrontar los Play-Offs contra un tercero de la Copa Libertadores. En caso de empatar ambos encuentros, deberá esperar que Boston River le gane a O’Higgins para empatar en puntos con los chilenos.

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Sin embargo, tampoco les alcanzaría, dado que el ítem de desempate es enfrentamiento directo entre los clubes que igualen en unidades. Si Millonarios empata ante Sao Paulo y O’Higgins gana contra Boston River, si los albiazules vencen a los chilenos en Bogotá, tendrán que ganar por más de dos goles para superar el resultado que dejaron en suelo austral.