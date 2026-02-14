Millonarios sigue sacudiéndose de los malos resultados y este sábado 14 de febrero logró su segunda victoria en la Liga BetPlay al derrotar con marcador de 2-1 a Llaneros en partido válido por la fecha 7.

Rodrigo Contreras y Leonardo Castro marcaron los goles del triunfo 'embajador'. Luis Miranda descontó para los de Villavicencio.

En el primer tiempo, Millonarios aprovechó su condición de local para abrir el marcador muy temprano y acomodarse en el compromiso.

Cuando corría el minuto 4, Sebastián Valencia lanzó desde el costado occidental del estadio El Campín un centro a media altura al primer palo.

El delantero argentino Rodrigo Contreras sorprendió al llegar desde atrás y lanzarse en palomita para impactar el esférico con su cabeza y enviarlo al fondo de la red.

Luego de la anotación, el partido se disputó en la mitad de la cancha.

Llaneros trató de encontrar el empate, mientras que Millonarios intentó aprovechar los espacios que dejó el rival en defensa.

A pesar de la victoria parcial, los embajadores sufrieron las bajas de Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García por molestias musculares.

Millonarios aseguró la victoria en el segundo tiempo

En el complemento del compromiso, Millonarios, con algunas variantes, aseguró su segunda victoria en la Liga BetPlay con juego directo.

Sobre el minuto 59, Leonardo Castro volvió a anotar en el cuadro capitalino con un soberbio golpe de cabeza.

La jugada la inició el lateral derecho Carlos Sarabia, quien lanzó un centro preciso a la altura del punto penal en donde apareció Castro para rematar con su cabeza y lograr el 2-0.

Tras la segunda anotación de Millonarios, los dirigidos por Fabián Bustos le dieron circulación al balón y por momentos arremetieron contra el arco de Llaneros, pero a los atacantes les faltó efectividad.

Rodrigo Ureña y Jorge Cabezas Hurtado no contaron con la precisión suficiente para aumentar la diferencia de los capitalinos.

En el minuto 83, Llaneros apretó el marcador, después de que Luis Miranda anotar el 2-1.

Con este resultado, Millonarios llegó a ocho puntos, luego de dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Por otro lado, Llaneros quedó con nueve unidades.

En le próxima fecha, Millonarios visitará a Internacional de Bogotá y los de Villavicencio se medirán con Medellín como local.