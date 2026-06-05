Millonarios pone en duda la renovación de uno de sus titulares

Para nadie es un secreto que el segundo semestre para Millonarios debe ser excelente, razón por la que la directiva, en conjunto con el cuerpo técnico, comienza a preparar lo que será la nómina para la parte final del año, tratando de tener una mejor relación con sus aficionados.

Con el objetivo de tener una nómina competitiva, las directivas de Millonarios ya comienzan a hacer la limpieza de su plantilla, dejando en duda la renovación de uno de sus titulares, quien lastimosamente durante el primer semestre no tuvo su mejor rendimiento.

Diego Novoa pone en duda su continuidad en Millonarios

Según dio a conocer Guillermo Arango, periodista de Deportes RCN, las directivas todavía no estarían convencidas de renovar a Diego Novoa, teniendo en cuenta su bajo rendimiento en el primer semestre, donde lastimosamente estuvo involucrado en varios goles que le hicieron al equipo azul.

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“La continuidad de Diego Novoa en Millonarios no se descarta. La intención, también, es ir en busca de un arquero extranjero”, aseguró el periodista, dejando claro que el conjunto azul estaría en busca de dos arqueros, ya que Guillermo De Amores tampoco será tenido en cuenta.

Ante la situación actual de Millonarios, se pudo conocer que las alternativas que tiene para el arco son las siguientes. El plan A es conseguir un guardameta extranjero y contratar a Joan Parra (Once Caldas) como segundo arquero, así tener competitividad en el arco.

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En dado caso de que no se pueda encontrar un guardameta extranjero, Millonarios buscaría la contratación de Joan Parra para que sea el arquero titular del equipo azul y renovar a Diego Novoa para que sea el arquero suplente del equipo de Fabián Bustos para el segundo semestre.

Arqueros ofrecidos para Millonarios

Aunque todavía no hay ofertas formales, Millonarios ha recibido la hoja de vida de varios arqueros extranjeros, entre ellos Washington Aguerre, Matías Dufour, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos ha convencido a la gerencia deportiva, la cual será la encargada de tomar la decisión sobre las contrataciones.

Cabe mencionar que Guillermo De Amores no logró llegar a un acuerdo con la junta directiva para rescindir su contrato, ni tampoco para salir del club, razón por la que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el segundo semestre.