Santa Fe contrataría delantero de Millonarios

El semestre de apertura por poco termina y solo quedan dos equipos en competencia, Nacional y Junior, quienes jugarán los últimos 90 minutos. Mientras tanto, los demás equipos se empiezan a reestructurar y a trabajar en el mercado de fichajes.

Independiente Santa Fe es justamente uno de los protagonistas, ya que, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y de la Liga Betplay en las semifinales, Pablo Repetto estaría buscando reestructurar la plantilla de jugadores y darle un nuevo aire, el cual podría estar protagonizado por Alex Castro, extremo que milita actualmente en Millonarios.

Alex Castro saldría de Millonarios para llegar a Santa Fe

El cuadro 'cardenal' tuvo una campaña irregular, en donde todo parecía perdido a nivel nacional e internacional, pero Pablo Repetto finalmente pudo implantar su idea de juego y obtener los resultados que tanto había estado buscando.

Santa Fe sumó victorias importantes en los últimos partidos de la Copa Libertadores que le permitieron clasificar a la Copa Sudamericana y en la Liga Betplay también sumó triunfos que lo llevaron hasta las semifinales.

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Ahora, el uruguayo deberá estudiar los errores que se cometieron en el transcurso del semestre y empezar a trabajar también en lo que quiere para el clausura, por lo que en sus planes estaría Alex Castro, el extremo que termina contrato con Millonarios y sería una alternativa para la ofensiva, ya que es un viejo conocido de Repetto por Nacional de Uruguay.

"De nombres no quiero hablar, no puedo. Alex Castro es un jugador que quizás se asocia a que pueda legar a Sant Fe porque es un jugador que yo lo llevé a Nacional de Uruguay, es un jugador interesante, muy buen jugador y quizás por ese lado, pero no quiero entrar a detalles".

¿Cómo le fue a Alex Castro en Millonarios?

El extremo paisa de 32 años arribó a Millonarios en el semestre de clausura de la temporada 2025 tras su paso por Tolima, y desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar 25 partidos, 1.514 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se pudo reportar con un gol y tres asistencias.

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Los demás refuerzos que busca Santa Fe

El entrenador de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, pasó por los micrófonos de Medio Tiempo de Pilar Velázquez, en Win Sports, allí el técnico fue consultado por lo lo que viene para el equipo cardenal, pensando en refuerzos para la Copa Sudamericana en el mata mata contra Caracas.

El momento caliente de la entrevista llegó cuando la conductora le preguntó al técnico por el rendimiento de Shirra Mosquera, ante una posible salida por rendimiento, el técnico fue cauto y no lo mencionó, en su lugar dijo: "Mira, el tema individual desde los jugadores lo he dicho, después de los partidos también creo que siempre lo he manifestado, así, de hablar sobre si un jugador rindió o no rindió, si se le busca equipo, o ¿no? Esos temas son más míos con el jugador y con el club. Después que se puedan decir cosas afuera son cosas de afuera, ¿no? Nosotros siempre lo hemos manejado así, por respeto a los futbolistas".