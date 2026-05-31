Millonarios prepara nueva salida para la Liga BetPlay 2026-II: negocian rescisión de contrato

Mucho se ha hablado del segundo semestre de Millonarios en busca de corregir la mala cara que dejaron en los primeros seis meses por la eliminación en la Liga BetPlay 2026-I y la Copa Sudamericana. En el segundo torneo tendrán que ser protagonistas en el certamen, pues no aguantan más ausencias en las fases finales.

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De hecho, Millonarios lleva dos torneos eliminados, después de no poder meterse a los cuadrangulares en el 2025-II ni en el 2026-I para los Play-Offs. Se armaron con nombres importantes como Rodrigo Contreras que no demoró en marcar y dejar su sello, Rodrigo Ureña y Sebastián Valencia como grandes referentes en el mercado de fichajes.

Sin embargo, el club debe armarse de la mejor forma para el segundo semestre, además de definir las ausencias. Justamente, Millonarios ya empieza a negociar con dos jugadores que no han sido protagonistas a lo largo de los últimos torneos.

MILLONARIOS NEGOCIA CON NICOLÁS GIRALDO PARA ACORDAR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Nicolás Giraldo estuvo entre los planes desde hace poco más de dos años para llegar a Millonarios bajo las órdenes de Alberto Gamero. Ya estaba a una firma y había llegado a Bogotá para sellar el contrato con los albiazules. Gamero le bajó el dedo y terminó recalando en el Deportivo Pereira.

Sin embargo, Nicolás Giraldo terminó llegando a Millonarios en el 2025 con la dirección técnica de Hernán Torres. El lateral izquierdo nunca fue un recurrente titular ni la primera opción en las alineaciones de Torres, y ahora, mucho menos con Fabián Bustos.

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Apenas sumó poco más de cinco partidos en el 2025 y en este 2026 no ha sido tenido en cuenta. Bajo ese panorama, Millonarios está buscando la rescisión del contrato de Nicolás Giraldo, de acuerdo con información de Mariano Olsen. El lateral izquierdo no entra en los planes de Fabián Bustos para encarar el segundo semestre.

Millonarios busca las maneras de rescindir el contrato del lateral izquierdo que no ha recibido convocatorias en este 2026 con el cuadro albiazul. Su vínculo con el cuadro ‘Embajador’ termina en enero del 2027, pero la idea es definir su salida antes de tiempo.

MILLONARIOS TAMBIÉN BUSCA RESCINDIRLE EL CONTRATO A GUILLERMO DE AMORES

En el caso concreto de Guillermo De Amores, el club ya se reunió con el jugador para hacerle saber que no cuenta con él para el 2027. Buscaron negociar la rescisión, pero en el primer intento, la respuesta del charrúa fue la de no aceptar las condiciones, pues quiere cumplir su contrato y recibir el pago completo.

De acuerdo con Mariano Olsen, Millonarios ya tendría entonces dos alternativas para definir la salida de Guillermo. La primera es la que ya iniciaron y que seguirán buscando opciones para sellar la rescisión de su contrato que termina en 2027. Esa gestión ya inició, pero no llegaron a un acuerdo en la primera reunión.

Por su parte, si esa opción no llega a buen puerto, la otra consideración sería no inscribirlo en el segundo semestre del 2026 y buscar un nuevo arquero que pueda tomar la posición de Guillermo De Amores. De una u otra manera, ya le hicieron saber que no van a contar con el uruguayo para el siguiente torneo, y mucho menos cumplirá su contrato que expira en junio de 2027.

DAVID MACKALISTER SILVA TAMPOCO SEGUIRÍA EN MILLONARIOS

Después del partido entre Atlético FC y Millonarios con un contundente 1-8 a favor de los bogotanos, David Mackalister Silva hizo un gesto cuando marcó gol que suena a despedida. El volante, referente de la institución dejó las dudas en su futuro, especialmente cuando tiene contrato hasta finales de junio.

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Además de David Mackalister Silva, Radamel Falcao García no seguiría, dado que se le acaba el contrato también. Rodrigo Ureña lo buscan desde Universitario de Deportes y Jorge Cabezas Hurtado terminará su préstamo, pues no pagarán la opción de compra del atacante que vino de menos a más en su trayectoria con el club.