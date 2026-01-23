Jarlan Barrera ya tiene equipo para 2026: representante lo confirmó

Comenzó una nueva temporada deportiva y Jarlan Barrera vuelve a ser el protagonista de una nueva novela con respecto a su futuro, ya que tras haber finalizado su vínculo con Independiente Medellín en diciembre de 2025, todavía no encuentra equipo.

Sin embargo, recientemente se dio a conocer por medio de su representante y ex jugador chileno, Kormac Valdebenito, que el mediocampista de 30 años ha recibido varias ofertas, pero que sobre la mesa en este momento hay tres formales sobre las cuales ya se estaría decidiendo su futuro.

Representante de Jarlan Barrera define su futuro en la temporada 2026

Las últimas temporadas de Barrera han sido bastante irregulares, ya que no ha logrado mantener constancia con respecto a los equipos a los cuales llega, sus temporadas están siendo bastante cortas y este factor no lo beneficia, ni económica, ni futbolísticamente, ya que empieza a ser juzgado por su rendimiento Además de las especulaciones con respecto a sus salidas de los clubes de una manera no muy formal.

Aún así, Jarlan también tiene una experiencia, recorrido y títulos que lo respaldan y mantiene su calidad casi que intacta, por lo que Valdebenito le sigue buscando las mejores opciones en el nivel más alto del fútbol profesional para que pueda seguir destacando, porque confía en su proceso.

Por el momento no se ha confirmado el nombre de los equipos que están interesados en quedarse con su fichaje, pero se asegura que hay oportunidades del fútbol internacional, aunque también hay otra propuesta llamativa del Fútbol Profesional Colombiano.

"Estamos con dos propuestas efectivas del extranjero, pero con el tema Jarlan, como con el tema Yeison, a mi muchas veces no me gusta tomar decisiones con clubes porque no todos lo van a hacer jugar. Muchas veces hay que acomodarse al sistema y altécnico que realmente crea en la parte del juego en la cancha. Hay una propuesta también de un equipo colombiano y ya la otra semana estamos definiendo hacia donde podemos ir".

¿Cómo le fue a Jarlan Barrera jugando con Medellín?

Tras una buena temporada con Cali, arribó a finales de 2025 al 'poderoso de la montaña', habiendo sido pieza indispensable en la Liga BetPay y la respectiva copa, jugando un total de 25 partidos, más de 1.400 minutos en los que se reportó con un gol y cuatro asistencias.