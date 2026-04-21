Fabián Bustos ya habría dado respuesta al interés de Universitario de Perú: ¿Se va?

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Universitario de Lima tendría a Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios, como uno de los fuertes candidatos para llegar al equipo ‘crema’; esto luego de que despidieran a Javier Rabanal por los resultados obtenidos en los últimos juegos.

Ante la difícil situación, las directivas del cuadro inca despertaron el interés por el argentino, teniendo en cuenta el pasado que tuvo en el club, donde dejó dos títulos en el 2024, además de buenas relaciones entre la junta directiva y el entorno del entrenador, lo que haría un poco más sencilla la operación.

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Sin embargo, hay algunas trabas que impedirían la llegada del argentino a Perú, pues así lo dio a conocer Gustavo Peralta, periodista de Perú, quien informó que el entorno de Fabián Bustos ya sabe sobre la posibilidad de dirigir al cuadro crema y habría tenido una repentina reacción.

Fabián Bustos sobre su posibilidad de dirigir en Perú

El periodista afirmó que la posible llegada de Fabián Busto a Universitario estaría bastante compleja, teniendo en cuenta el vínculo laboral que tiene con Millonarios durante el 2026, y a pesar de los resultados en la liga colombiana, su continuidad estaría asegurada.

“El técnico que Universitario considera como la mejor opción, el ideal para sacar adelante este proyecto, es Fabián Bustos. Tiene contrato hasta fin de año con Millonarios. Está en un momento en el que lucha por clasificar a play-offs de la Liga colombiana, y ya ganó en Copa Sudamericana (…) En Millonarios se enteraron de esto y conversaron con el entorno del técnico. Hay una valoración importante por parte de la directiva y de la dirección deportiva para Fabián Bustos”, aseguró el periodista peruano.

Además, aseguró: “Según me cuentan desde su entorno, a Bustos le encantaría (volver a Universitario), pero hay un respeto por lo que está haciendo, y no quiere cometer el mismo error que cometió en la ‘U’ hace algunos años”, haciendo referencia a lo sucedido al momento que fue a dirigir Olimpia de Paraguay.

A pesar de las primeras reacciones, las directivas de Universitario no cierran la puerta, pues se conoció que si en dos semanas la U no tiene entrenador y a Bustos no se le dan los resultados en Millonarios, existiría la posibilidad de volver a tener un diálogo para llegar a un acuerdo.

Millonarios daría carta libre a Bustos para contratar

Por último, el periodista aseguró que Fabián Bustos no tendría pensado salir de Millonarios por el momento, teniendo en cuenta que “no sería bueno dejar el proyecto tirado”, además de que “la directiva le daría la posibilidad de contratar jugadores a mitad de año”.