Fabián Bustos habría despertado el interés de un 'grande' de Suramérica

Un nuevo rumor sacude el entorno de Millonarios en pleno desarrollo de la Liga BetPlay, luego de que comenzara a circular la versión de que su actual entrenador, Fabián Bustos, estaría en los planes de un club grande del continente.

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Universitario estaría interesado en Fabián Bustos

Se trata de Universitario de Deportes, institución que recientemente quedó sin director técnico tras la salida de Javier Rabanal, y que ahora busca un reemplazo con recorrido internacional para asumir el cargo.

Aunque por ahora se trata de un rumor sin confirmación oficial, el nombre de Bustos ha tomado fuerza en Perú, principalmente por su pasado reciente en el equipo crema, donde dejó una buena imagen.

El estratega argentino dirigió a Universitario entre 2024 y 2025, periodo en el que acumuló 49 partidos, con un balance de 29 victorias, 12 empates y 8 derrotas, además de haber conquistado la Primera División del Perú, uno de los logros más destacados de su carrera.

Ese antecedente lo convierte en un candidato natural para volver al club, más aún en un contexto donde la dirigencia busca un técnico que ya conozca la institución y el entorno competitivo del fútbol peruano.

Mientras tanto, en Millonarios FC la situación se sigue de cerca, ya que una eventual salida del entrenador generaría un nuevo remezón en el proyecto deportivo del equipo azul.

Estadísticas de Fabián Bustos en Millonarios

Desde su llegada, Bustos ha dirigido 16 partidos, con un saldo de ocho triunfos, tres empates y cinco derrotas, números que sostienen, por ahora, la confianza de la dirigencia en su proceso.

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A pesar del interés que pueda surgir desde el exterior, lo cierto es que su salida no sería sencilla, debido a las cláusulas contractuales vigentes y a la intención del club de darle continuidad al proyecto.

Por ahora, el futuro del técnico se mantiene en el terreno de la especulación, pero los próximos días serán determinantes para conocer si el interés de Universitario se traduce en una oferta formal o si Bustos continuará al frente de Millonarios sin mayores sobresaltos.