Fabián Bustos solo piensa en Millonarios: contundente respuesta sobre su salida

A lo largo de los días recientes, el nombre de Fabián Bustos ha cobrado relevancia en el continente sudamericano, considerando su posición en el equipo de Millonarios y, en particular, debido al rumor que se ha propagado desde Perú acerca de la posibilidad de que pueda dirigir el Universitario de dicha nación.

A medida que transcurren los días, se ha revelado que las directivas del Universitario de Perú considerarían a Fabián Bustos como su primer candidato para asumir el cargo, prendiendo las alarmas de las directivas de Millonarios, quienes confían en el trabajo del argentino.

Fabián Bustos tomó decisión sobre su futuro

Ante todos los rumores en Colombia y Perú, Fabián Bustos fue contundente sobre lo que podría pasar sobre su futuro, dejando claro que su mente está en Millonarios y, a pesar del cariño que tiene con el cuadro ‘crema’, tiene un objetivo con las directivas del cuadro capitalino.

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“Hoy estoy acá, tengo contrato con el club. Yo adoro el club (Universitario de Perú); es el club del cual me siento hincha, pero HOY estoy acá”, fueron las declaraciones de Fabián Bustos luego de la victoria contra el Deportes Tolima en condición de local y que lo deja con vida en la liga colombiana.

Cabe mencionar que Fabián Bustos ha dejado huella en el Universitario de Perú en años anteriores, teniendo en cuenta las copas que dejó en la temporada 2023, donde logró dos títulos, además de ser uno de los mejores entrenadores de la liga de los últimos años.

Fabián Bustos sigue firme con Millonarios

Por último, el entrenador aseguró que su mentalidad está en Millonarios, dejando claro que se siente contento en el equipo azul, a pesar de los resultados obtenidos, además de las dudas que se han dado en los últimos tiempos, las cuales ponen en duda la continuidad del argentino.

“Rumores son situaciones que pasan. Estoy acá, estoy enfocado en lo que quiero. Hoy pertenezco a Millonarios, yo estoy muy a gusto, aunque no sé si todo el mundo pueda decir lo mismo. Los chicos me demuestran que vamos hasta el final, vamos a insistir, vamos a pelear y hay que darle la vuelta a la página del torneo porque queda una fecha”.