Millonarios volvió a ganar por 5 goles: ¿Hace cuánto no lo hacía?

Millonarios consiguió una victoria importante, en la Liga BetPlay. Los embajadores golearon 5 a 1 al Deportivo Pereira, metiéndose en la pelea por un cupo a los clasificados para los play offs de mitad de año. Las anotaciones fueron de Sebastián Valencia, Leonardo Castro, Mateo García, Carlos Sarabia y Beckham, David Castro.

Los dirigidos por Fabián Buistos llegaron a la décima casilla con 11 puntos, ganando la posición por el gol diferencia. Adicionalmente, están a una unidad del octavo, que en estos momentos es Junior de Barranquilla.

El inicio de campeonato para Millonarios no fue el mejor, pues el funcionamiento bajo el mando de Hernán Torres, estuvo lejos de lo esperado. Sumándole los resultados que no respaldaron el proceso. Ante esto, llegó Fabián Bustos, que de a poco, encontró el sistema ideal para los embajadores.

Millonarios se alista para uno de los retos importantes del año: el duelo ante Atlético Nacional define todo el panorama a nivel internacional, pues será a juego único en el estadio Atanasio Girardot.

Con la victoria ante el Deportivo Pereira, Millonarios batió un registro de más de 2 años sin ganar un partido marcando 5 goles

Millonarios batió un registro en Liga BetPlay con la goleada vs. Deportivo Pereira

Millonarios no ganaba un partido anotando 5 goles desde el 21 de enero del 2024, cuando enfrentó al DIM en la primera fecha del todos contra todos. En esa oportunidad, Edgar Guerra marcó triplete, cerrando la faena con goles de Leonardo Castro y Larry Vásquez.

Adicionalmente, en ese juego también estuvo presente el portero Yimy Gómez, quien tapaba para el Independiente Medellín en esa época.

¿Cuál es el próximo partido de Millonarios?

Millonarios tendrá un duro reto el próximo miércoles 4 de marzo, cuando visite a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por el juego de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Posteriormente, recibirá al Cúcuta Deportivo, por la fecha 10 de la Liga BetPlay, el próximo lunes 9 de marzo.