El delantero colombiano Luis Javier Suárez ha tenido una brillante temporada 2025/2026 al consolidarse como gran figura del Sporting CP, club al que llegó con la difícil misión de ocupar el lugar de Viktor Gyökeres.

Suárez ha disputado 31 partidos, contando todas las competiciones, en los que ha logrado 25 tantos y cinco asistencias.

Adicionalmente, el delantero colombiano es actualmente el máximo goleador de la Liga de Portugal al contabilizar 20 goles y estar disputando el título de goleador con Vangelis Pavlidis de Benfica.

Luis Suárez está en la mira de la Premier League

Teniendo en cuenta el buen rendimiento, Luis Javier Suárez entró en el radar de importantes clubes de la Premier League.

Según Ekrem Konur, Liverpool y Newcastle United se han fijado en el delantero colombiano, al que ven como un potencial refuerzo para la temporada 2026/2027.

Liverpool ve en Suárez una alternativa ante los malos resultados que ha dado Alexander Isak, quien fue fichado a cambio de 144 millones de euros.

Los 'reds' ya tienen al colombiano en sus informes, principalmente por los aportes decisivos en Champions League y en momentos definitivos.

Por otro lado, Newcastle habría puesto a Luis Suárez en el primer lugar de la lista de potenciales fichajes.

¿Cuánto pide Sporting CP por Luis Suárez?

Luis Javier Suárez tiene actualmente un contrato a larga duración con Sporting CP, el cual fue pactado hasta 2028.

Según los reportes desde Portugal, el equipo de Lisboa solo negociaría la salida de Suárez a cambio de cifras superiores a los 60 millones de euros.