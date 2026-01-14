A diferencia del mercado de fichajes del 2025 en el que Millonarios demoró con las contrataciones y a la hora de conocer las incorporaciones no fueron jugadores de renombre, este libro de pases viene dando de qué hablar. Radamel Falcao García regresó, Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña, Mateo García, Julián Angulo, Sebastián Valencia y Carlos Darwin Quintero se sumaron a la institución albiazul.

Fichando delanteros, volantes y laterales, a Millonarios le falta por contratar un defensor central, especialmente que maneje el perfil zurdo para no volver a cometer el error de alinear dos zagueros del mismo perfil. Además, esa zona está debilitada con solo Alex Moreno Paz, Sergio Mosquera, Andrés Llinás y Jorge Arias.

Aunque se dijo que con la llegada de Falcao y de Rodrigo Contreras que fueron los últimos en firmar con la institución el mercado de fichajes ya estaba cerrado, Millonarios buscará a un defensor central con la prioridad de conseguir a un defensor zurdo. La nacionalidad no importaba, pero todo parece indicar que sería un futbolista internacional.

EL DEFENSOR CENTRAL URUGUAYO QUE LLEGARÍA A MILLONARIOS

De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango, Millonarios estaría buscando a un defensor central zurdo que sería uruguayo. La opción que manejan en estos momentos es Édgar Elizalde de 25 años. El charrúa también estaría en la carpeta del Liverpool de su país y viene de ser figura con Platense en Argentina.

La experiencia de Édgar Elizalde se remonta a Uruguay, Argentina e Italia en donde ha quedado campeón en tres ocasiones con Peñarol y en una ocasión con Platense. Su debut fue en suelo italiano con el Pescara, Catanzaro y Juve Stabia y también jugó con Independiente de Avellaneda.









Además de la experiencia que ha tenido en clubes de Italia, de Uruguay y de Argentina, el defensor central también suma experiencia nada más ni nada menos que con la selección en procesos Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Sin embargo, nunca ha sido citado para una selección absoluta.

Habrá que esperar la llegada de una oferta de Millonarios al defensor central. Édgar Elizalde está en el radar de Liverpool, y el cuadro uruguayo es quien está más cerca de cerrar la contratación del reciente campeón con Platense.

Antes de tener a Édgar Elizalde en el radar, la prioridad de Millonarios era un zaguero del exterior también y en esa carpeta apareció una figura del Fútbol Profesional Colombiano como Joaquín Varela. Ambos uruguayos, pero los embajadores tendrán que moverse pronto con el interés de Cali de que se quede Varela y con Liverpool presionando a Elizalde.