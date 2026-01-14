Uruguay eligió sede para concentrar en el Mundial 2026

Quedan solo cuatro meses para que se empiece a vivir la fiesta del Mundial con las concentraciones respectivas de las 48 selecciones y las convocatorias oficiales de 26 jugadores que afrontarán la cita orbital. En junio ya se mudarán a las ciudades que les correspondan en las primeras tres jornadas de la fase de grupos.

Por su parte, cada selección ya está ultimando detalles con sus federaciones para notificarle a la FIFA las sedes en donde concentrarán y Uruguay ya eligió la ciudad en la cual preparará su camino mundialista. Esto se dio por medio de filtraciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que tuvo en mente a cinco posibilidades.

Uruguay quedó en el Grupo H y enfrentará a Arabia Saudita, Cabo Verde y a España, siendo este último, el reto mayor de la zona para sellar la clasificación para los dieciseisavos de final. La ‘Celeste’ jugará en el Hard Rock Stadium de Miami en sus dos primeras salidas y cerrará ante los españoles en el Estadio Akron de Guadalajara.

LA SEDE DE URUGUAY PARA PREPARAR EL MUNDIAL

Con una altura de Miami de 2 metros sobre el nivel del mar y Guadalajara que sí tiene una altitud alta de 1,566 metros, Uruguay tendrá que prepararse en una sede con condiciones similares apuntando a los dos primeros partidos que serán claves para llegar clasificados a enfrentar a España con el boleto para dieciseisavos.

Para afrontar esa preparación teniendo en cuenta las condiciones climáticas de Miami y de Guadalajara, Marcelo Bielsa, junto con los preparadores físicos tomaron una decisión frente a la sede antes de viajar al Mundial. Eligieron a la ciudad de Playa del Carmen, México.

Todo esto se dio por medio de un análisis de cinco opciones que tenía la AUF y por medio de un comunicado afirmaron la candidatura de sede ante la FIFA, “las ciudades analizadas fueron Playa del Carmen (México), como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón y quinta Austin (Estados Unidos), con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de rendimiento deportivo, privacidad y calidad de vida para la delegación durante una estadía estimada de 30 días".

Posteriormente, Uruguay reveló el por qué eligió a esta casa para preparar el Mundial, “Playa del Carmen fue la sede presentada a FIFA como la favorita. Tras el análisis integral, Playa del Carmen (México) es la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste".

Además, esto pasa porque la mayoría de las cosas que necesitará la selección de Uruguay como alojamientos, comida, gimnasio, zonas verdes y espacios para entrenar están ahí mismo. Esto evitaría que el seleccionado celeste tenga que hacer recorridos largos, algo que sí sucedería en cualquier otra sede.

Sin embargo, este es el primer acercamiento a definir la sede mundialista para Uruguay. Esto tendrá que ser oficializado por la FIFA en los próximos días. Si el ente no permite esa elección, seguramente buscarán otra opción de las cuatro restantes.