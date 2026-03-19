Millonarios fichó nuevo arquero: viene del Real Cartagena

Millonarios volvió a vencer a Nacional y los aficionados están contentos con la actuación del equipo, que para este año sumó nombres importantes a su plantilla como el delantero Rodrigo Contreras y el mediocampista Rodrigo Ureña, además del técnico argentino Fabián Bustos, quien llegó para reemplazar a Hernán Torres en el banquillo.

El conjunto azul de la capital del país logró un triunfo importante en sus aspiraciones por entrar al grupo de los ocho en la presente Liga BetPlay, club que, desde la llegada del nuevo director deportivo (Ariel Michaloutsos) ha tenido grandes incorporaciones a su plantilla y ahora se dio a conocer un nuevo fichaje tras la reciente victoria ante Nacional.

Lea también: La materialización de una historia: Mateo García habla de su gol con Millonarios a Nacional

Millonarios suma un nuevo arquero; llegará al equipo sub-20

La Dimayor ya cerró la inscripción de jugadores para lo que serán las competencias de los equipos colombianos en este 2026, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una nueva incorporación en Millonarios para el equipo Sub-20, se trata del arquero Jhostin Orley Díaz.

Espigado portero antioqueño de 1.91 centímetros de altura y que goza de gran proyección hacia el futuro, guardameta de apenas 18 años que viene de jugar en el Real Cartagena y que según el periodista Mariano Olsen de Win Sports ha sido reclutado por el equipo ‘embajador’ en una apuesta a largo plazo.

Espere pronto más información...