Millonarios haría petición a Dimayor tras reprogramación de concierto en El Campín

Millonarios tiene al Estadio Nemesio Camacho El Campín como el recinto habitual donde juega sus partidos en condición de local, sin embargo, el equipo azul de la capital del país ha visto dificultades para usar esta cancha luego de eventos extradeportivos que han obligado a reprogramar los compromisos y también por culpa de la lluvia que ha complicado el estado del césped.

Recientemente, el conjunto ‘albiazul’ tuvo que aplazar su partido ante Deportivo Pereira por la presente edición de la Liga BetPlay debido al mal estado de la cancha, duelo que fue reprogramado y que ahora podría volver a ser modificado ante una solicitud de Millonarios.

La petición de Millonarios a la Dimayor tras la decisión de Sencia

En las últimas horas se dio a conocer que Sencia (organización que se encarga de manejar y administrar el Estadio El Campín) ha decidido reprogramar el concierto de música popular que estaba programado para el próximo 28 de febrero y ahora se llevará a cabo un mes después, quedando para el 28 de marzo.

Una noticia que ha llegado a Millonarios y que lo ha motivado para intentar la modificación de la fecha de su partido contra Deportivo Pereira, duelo de la fecha 9 de la Liga BetPlay que estaba para el martes 24 de febrero y que lo quisieran tener para el fin de semana del 28 de este mes, fecha en la que originalmente estaba pactado el compromiso, así lo confirmó el periodista Cristian Pinzón.

¿Por qué Millonarios solicitaría el cambio de fecha de su partido ante Pereira?

El equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos, que viene de obtener triunfo por 2-1 ante Llaneros, volverá a la acción en la Liga BetPlay este sábado 21 de febrero cuando enfrente a Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo a partir de las 8:30 de la noche.

Después de ese partido está pactado el duelo ante Pereira para el martes 24 de febrero a las 7:30 de la noche, así que Millonarios solicitaría su cambio de fecha para tener más tiempo de descanso para sus jugadores, porque el compromiso tendría una mayor afluencia de público si se juega en un día de fin de semana y también para tener la chance de alinear a Falcao y Rodrigo Contreras en aquel duelo, quienes se lesionaron y trabajan en su recuperación.

